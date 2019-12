Scrisoare deschisă către ministrul Sănătății și vicepremier: Comisia Europeană aşteaptă un răspuns pe tema angajării a 77 de milioane de euro pentru reorganizarea sistemului de transfuzii din România

"Mai avem o săptămână la dispoziţie să se clarifice toate aceste lucruri. Aştept răspunsul domnului Victor Costache pe această temă de importanţă naţională", arată Tudor Pop, în scrisoarea deschisă.Tudor Pop amintește că pe data de 12 iunie a fost pusă în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, "aceasta fiind, practic, baza legislativă pentru faza I, care ne-ar ajuta să ducem la bun sfârşit planul de reorganizare care, pe lângă legislaţie, prevede şi implementarea recomandărilor făcute de Comisia Europeană în urma auditului sistemului de transfuzie din 2017". Această OUG "venea ca un răspuns la Directiva Europeană privind sistemul naţional de transfuzie şi astfel s-ar face planul de reorganizare a sistemului de transfuzii din România printr-o Hotărâre de Guvern de adoptare a lui.""Din motive neexplicate, această OUG a fost retrasă la instalarea dumneavoastră în funcţie, iar Comisia Europeană aşteaptă de la Ministerul Sănătăţii, un răspuns clar pe tema angajării a aproximativ 77 de milioane de euro pentru reorganizarea şi consolidarea sistemului naţional de transfuzii", subliniază Tudor Pop, în scrisoarea deschisă adresată ministrului Sănătății și vicepremierului."Domnule Ministru Victor Costache,Doamnă Raluca Turcan,La ora actuală, în România, normele de siguranţă şi bunele practici privind testarea sângelui nu sunt la nivelul standardelor europene. Cu excepţia centrului de transfuzie al armatei, nu avem nici un centru de transfuzie la zi cu normele şi standardele prinse Directiva Europeană privind sistemul naţional de transfuzie.O aplicaţie pentru faza I a fost depusă deja de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Fondurilor Europene la Structural Reform Support Service, la sfârşitul lunii octombrie 2019.Pe 12 iunie 2019 a fost pusă în dezbatere publică OUG privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, aceasta fiind, practic, baza legislativă pentru faza I, care ne-ar ajuta să ducem la bun sfârşit planul de reorganizare care, pe lângă legislaţie, prevede şi implementarea recomandărilor făcute de Comisia Europeană în urma auditului sistemului de transfuzie din 2017.Această OUG venea ca un răspuns la Directiva Europeană privind sistemul naţional de transfuzie şi astfel s-ar face planul de reorganizare a sistemului de transfuzii din România printr-o Hotărâre de Guvern de adoptare a lui.Prin această OUG putem evita o posibilă procedură de infringement luată în calcul de CE pentru neimplementarea măsurilor de siguranţă şi a standardelor privind transfuzia şi ne permite să intrăm în faza a II-a şi a III-a a proiectului.În faza II, Ministerul Sănătăţii urmează să primească 26 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţii IT din domeniu şi pentru pregătirea personalului medical, a unui curriculum pentru educaţia personalului medical, ş.a.m.d.În faza a III-a, Ministerul Sănătăţii urmează să primească 50 de milioane de euro pentru construirea sau renovarea a opt centre regionale şi 33 de centre judeţene de transfuzie, cât şi pentru achiziţionarea de echipamente. Valoarea acestor ultime două faze este de 76 de milioane de euro.Din motive neexplicate, această OUG a fost retrasă la instalarea Dumneavoastră în funcţie, iar Comisia Europeană aşteaptă de la Ministerul Sănătăţii, un răspuns clar pe tema angajării a aproximativ 77 de milioane de Euro pentru reorganizarea şi consolidarea sistemului naţional de transfuzii.Retragerea OUG-ului în locul promovării lui imediate, lipsa totală de comunicare publică pe subiect, lipsa de interes privind reorganizarea în sistem public pe bani europeni ridică însă semne foarte mari de întrebare.Săptămâna viitoare, (9 – 13 decembrie 2019) se decide la Bruxelles către ce ţări şi căror aplicaţii se vor aloca banii. Comisia Europeană are nevoie de o simplă asumare din partea Ministerului Sănătăţii şi a statului român a acestui proiect de aproximativ 77 de milioane de euro pentru a merge mai departe.Mai avem o săptămână la dispoziţie să se clarifice toate aceste lucruri. Aştept răspunsul domnului Victor Costache pe această temă de importanţă naţională."