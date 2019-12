Ministrul Sănătății nu crede că vaccinarea obligatorie ar trebui impusă, dar crede în "campanii foarte bune de comunicare și în instinctul părinților"

Proiectul legii vaccinării, blocat de 2 ani în Parlament





România are un proiect de lege a vaccinării blocat de doi ani în Parlament, chiar dacă a trecut prin cea mai gravă epidemie de rujeolă din Europa, soldată cu 64 de morți - majoritatea copii nevaccinați.



Proiectul de lege aduce câteva prevederi-cheie: obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, posibilitatea ca părinții care refuză să își vaccineze copiii să fie amendați și obligativitatea ca Ministerul Sănătății să asigure, în avans, un stoc de vaccinuri cel puțin egal cu necesarul anual și interzicerea accesului unui copil nevaccinat în comunitate (grădiniță sau școală) în cazul în care în comunitatea respectivă are loc o epidemie.





Fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea declara, în luna iunie, că este pro vaccinare sublinia că, în opinia sa, ca în textul legii ar trebui să apară cuvântul 'obligativitate' a informării sau a vaccinării. În caz contrar, spunea fostul ministru al Sănătății, "nu vom rezolva problema": "Sunt pro vaccinare, pro obligativitate ca şi cuvânt, dacă nu o să avem în legea vaccinării cuvântul obligativitate a informării, a vaccinării, rămâne să dezbatem, nu vom rezolva problema. Gradul de acoperire vaccinală optim este 95%, după cum spun experţii OMS, foarte puţine ţări vor ajunge la acel grad, dar nici un grad de vaccinare ca şi în Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, de 1,2% - un singur vaccin făcut în luna martie în condiţiile în care avem cinci cabinete de medici de familie", afirma Sorina Pintea.







"Numai o parte din statele membre ale UE au impus vaccinarea. Eu nu cred în nimic din ce este restrictiv şi ce este impus. Sunt reprezentantul unui guvern liberal, or a impune compromite orice noțiune de liberalism, dar cred în campanii foarte bune de comunicare și în instinctul părinților și în dorința lor de a asigura ce e mai bun pentru copiii lor. Lucrăm împreună cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom prezenta în perioada următoare mai multe campanii pentru a apăra conceptul de vaccinare", a declarat Victor Costache într-o emisiune la B1 Tv.Ministrul Sănătății mai spune că în jur de un milion de români au primit vaccinul antigripal achiziţionat de Ministerul Sănătăţii, dar, din păcate, dozele au ajuns mult prea târziu: "Medicii de familie mi-au spus că au estimat un aproximativ de 2,2 milioane de doze de vaccin antigripal. Din păcate, Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze şi nu asta este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este că dozele au ajuns foarte târziu, şi au fost livrate şi mai târziu. În momentul de faţă sunt vaccinate aproximativ 980.000 de persoane şi toate aceste 1,5 milioane de doze au fost achiziţionate şi distribuite. Nu trebuie să repetăm greşelile din anii anteriori, pentru că această criză a vaccinurilor este recurentă."