Victor Costache, unul dintre cei mai bogați miniștri ai Guvernului Orban: Ce avere are chirurgul care a operat peste 10 ani în spitale din străinătate

Victor Costache a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF Grigore T. Popa din Iași în anul 1999, iar după ce a făcut un an de rezidenţiat în ţară, a decis să plece în Franţa, unde a urmat un nou rezidențiat.



În Franța, Victor Costache s-a specializat în chirurgie cardio-vasculară şi toracică. A lucrat în spitale din Franţa, Marea Britanie, Danemarca, Scoţia, Germania dar și în Quebec.



După ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din străinătate, Victor Costache a decis, în 2014, să se întoarcă în România, pentru a profesa la Sibiu. Aici, a pus bazele unei secţii de chirurgie cardiovasculară şi pulmonară la clinica privată Polisano.



Victor Costache are o experienţă vastă în chirurgia cardiacă, dobândită prin efectuarea a peste 800 de intervenţii în calitate de prim operator, precum bypass coronarian, înlocuirea valvei aortice, chirurgie aortă ascendentă, chirurgie valvă mitrală, suport circulator, transplant inimă şi pulmonar.



Actualul ministru al Sănătății a realizat mai multe intervenții chirurgicale în premieră. Una dintre acestea a fost atestată de Academy of World Records ca record mondial pentru prima operație complexă de disecție de aortă tratată endovascular.



Potrivit site-ului Turnul Sfatului, medicul este și autorul mai multor premiere naţionale şi internaţionale în domeniul chirurgiei endovasculare, cum ar fi primul anevrism de aorta abdominal rupt tratat Endovascular din România, primul anevrism toracic rupt tratat Endovascular din România și prima protezare mitrală endoscopica cu tehnologie RAM din lume.





Potrivit declarației de avere publicate astăzi pe site-ul Guvernului, Victor Costache deține, împreună cu soția sa, 3 case de locuit - o casă de 222 mp în localitatea Cisnădioara din Sibiu (dobândită prin contract de vânzare-cumpărare), o casă de 145,5 mp la Iași (donație de la mama actualului ministru), o casă de 126 mp în localitatea Cătănești din județul Vâlcea (moștenită de soția ministrului Sănătății) și un apartament de 57 mp în Râmnicu Vâlcea (și el moștenit de soția lui Victor Costache).Victor Costache are și 6 terenuri, dintre care 4 în intravilan (două în localitatea Cisnădioara din Sibiu, unul în Iași și unul în satul Cătănești din Vâlcea) și două terenuri agricole (unul în comuna Periș din Ilfov și unul în județul Iași).Ministrul Sănătății are și două autoturisme BMW X5 (unul cumpărat în anul 2016 și unul în 2013) și o motocicletă Yamaha.Victor Costache are, de asemenea, ceasuri și bijuterii în valoare de 30.000 de euro și două arme de vănătoare a câte 3.000 de euro fiecare.Ministrul Sănătății are, în bancă, conturi și depozite în valoare de 49.803,81 euro, 22.773,47 lei, 8.949 de dolari precum și 8.860 de lei în fonduri de investiții.