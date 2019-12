Programe de screening pentru cancerul de sân, cancerul de col uterin și de colon şi hepatită, finanțate din bani europeni

"Astăzi este o zi în care 103 milioane de euro, bani din fonduri europene, sunt lansaţi pentru a fi folosiţi într-un program de screening. Beneficiari sunt peste un milion de persoane din diferite zone ale ţării. Astăzi lansăm programul de prevenţie privind trei tipuri de cancer - mamar, de col uterin şi de colon, cât şi pentru hepatitele B şi C. Acestea sunt programe de prevenţie", a declarat Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă organizată la sediul Guvernului.La rândul său, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, spune că cele 4 programe de screening sunt doar "piese dintr-un puzzle mai mare" - un masterplan împotriva cancerului."După cum aţi văzut cu toţii, săptămâna trecută, s-a publicat raportul Comisiei Europene care arată situaţia dezastruoasă în care se găseşte sistemul sanitar din România, iar pentru cancer, o boală pe care ne focusăm eforturile, am găsit o soluţie prin acest master-plan. Practic, avem aceste programe de screening care sunt programe finanţate prin bani europeni, pe care le vom încadra şi le vom adapta la programele pe care le dezvoltăm prin fondurile de la bugetul de stat, atât ale Ministerului Sănătăţii, cât şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate", a afirmat Victor Costache.Ministrul Sănătății admite că, în acest moment, cea mai mare parte dintre cazurile de cancer din România sunt depistate în stadiile 3 și 4, care sunt foarte grave, iar accentul ar trebui pus pe diagnosticarea cancerului în stadiile 1 și 2, când are șanse să fie tratat.