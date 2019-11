Business report: Isărescu ar fi aruncat în piaţă, într-o zi, jumătate de miliard de euro pentru a proteja leul; Traficul de mărfuri în porturile Constanța și Mangalia a crescut; Autostrada spre Moldova, în aer

Abordarea Guvernului este corectă. Doar într-o singură zi, banca centrală ar fi aruncat în piaţă aproximativ 600 de milioane de euro pentru a întroace din devalorizare moneda naţională, care trecuse pe pieţele din Marea Britanie şi America de 4,8066 lei în cursul zilei-nopţii de 27 spre 28 noiembrie. Per total, în noiembrie, BNR ar fi cheltuit din rezerva valutară circa 1,2 miliarde de euro prin intervenţii menite să apere devalorizarea prea rapidă a leului, după cum estimează surse din piaţa bancară. În discursul său, de după aceste evenimente, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat: "Noi, la banca centrală ne menținem opinia că o corecție a deficitului extern, când se va întâmpla, nu se va putea face (doar) prin deprecierea cursului de schimb”, potrivit Economica.net

șomaj mai mic ca oricând, probleme mari pentru industria auto. Germania înregistrează în noiembrie cea mai redusă rată a șomajului de la reunificare. Consumul contribuie la echilibrarea situației, având în vedere conjunctura economică nefavorabilă. Industria auto are probleme mari. Numărul șomerilor a scăzut în noiembrie în Germania la 2,18 milioane, cel mai redus nivel de la reunificarea țării. În noiembrie au existat cu 24.000 de persoane fără loc de muncă mai puține decât în octombrie și cu 6000 mai puține față de anul trecut, după cum a anunțat Agenția federală a Muncii (BA) din Nürnberg. Rata șomajului este de 4,8 procente. Cel mai puternic afectată este în prezent industria auto, pilon al economiei germane, care suferă din cauza problemelor din piețele internaționale, conform DW

Motivul pentru care își fac rezerve. Zilele trecute, Guvernul Poloniei şi-a manifestat puterea economică după ce a finalizat repatrierea a 100 de tone din rezerva de aur. În Ungaria, premierul Viktor Orban a decis să majoreze deţinerile de aur pentru a creşte securitatea rezervelor. Un ultim exemplu este fostul premier al Slovaciei, Robert Fico, care are şanse să revină la putere, şi care a cerut Parlamentului de la Bratislava să oblige Banca Centrală să repatrieze o parte din rezervele de aur care sunt păstrate în Marea Britanie. România a încercat şi ea să repatrieze o parte din rezervele sale de aur stocate în Marea Britanie însă aceste planuri au fost suspendate după schimbarea Guvernului, notează Știrile Pro Tv

„Primesc alertă prin SMS când o achiziție depășește pragul de 400 de lei…” 3 strategii simple pe care le-am aplicat pentru a renunța la cumpărături și, mai ales, la fast fashion (fast fashion = haine la prețuri accesibile adaptate după modelele marilor designeri, care pătrund rapid in toate garderobele noastre). Am ales numai magazine/ branduri cu haine statement, de calitate, cu design și materiale inedite, pe scurt magazine mai scumpe. Dacă ai fost vreodată în situația de a cumpăra haine doar pentru că sunt ieftine sau dacă cumpărăturile sunt o formă de divertisment, am o propunere: data viitoare când mergi la shopping, alege ceva scump, adică un preț peste limita superioară pe care obișnuiești să o plătești. Destul ca să te facă să transpiri puțin și să doară portofelul, scrie Republica.ro