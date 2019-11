​DOCUMENT România investește cei mai puțini bani în prevenția bolilor dintre țările UE - doar 18 euro/persoană pe an

Țara noastră are și una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Uniunea Europeană - în timp ce media UE este de 80,9 ani, în România, speranța de viață este de 75,3 ani.









România are, de altfel, cel mai sărac sistem de sănătate din UE. Țara noastră alocă sănătății cei mai puțini bani din Uniunea Europeană - mai puțin de jumătate din media UE - atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din Produsul Intern Brut, arată raportul Comisiei Europeană. Sistemul de sănătate din România este semnificativ subfinanțat - este una dintre concluziile raportului.De asemenea, România are cea mai ridicată rată a mortalității din cauze tratabile dintre țările UE, potrivit documentului publicat astăzi de Comisia Europeană. Numeroase decese ar putea fi evitate printr-o mai bună prevenție și prin tratament, însă România are un număr foarte mare de decese atât din cauze tratabile, cât și prevenibile.