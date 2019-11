​FOTOGALERIE MagicHome Fundeni, adăpostul construit din donații ce va găzdui părinții care își însoțesc copiii bolnavi la tratament în București, își deschide porțile astăzi

​Acum doi ani începea campania de strângere de fonduri pentru construcția MagicHOME, adăpostul pentru părinții copiilor bolnavi de cancer de lângă cel mai mare spital oncologic din România - spitalul Fundeni. Doi ani mai târziu, MagicHOME își deschide porțile. MagicHOME va oferi familiilor copiilor diagnosticaţi cu cancer sau alte afecţiuni grave locuri de dormit, toate facilitățile necesare unei case (băi, mașini de spălat), bucătărie în care să poată găti ca acasă, locuri de joacă în interior şi în curte, dar și servicii de suport non-clinic, precum terapie prin artă şi suport psihologic.

MagicHOME nu înseamnă doar adăpostul din Fundeni, ci o rețea de adăposturi pentru părinții copiilor bolnavi de cancer, în câteva orașe: București, Viena, Cluj Napoca, Timișoara, Chișinău, Iași, Târgu Mureș și Craiova.

Echipa MagicHOME



"MagicHOME își deschide porțile! Încă un vis al nostru devine realitate grație vouă, oamenilor buni din România. De azi încolo, va fi un pic mai ușor pentru familiile care-și însoțesc copiii la tratament, în București. MagicHOME s-a născut în urma unei campanii care a strâns laolaltă sute de oameni dornici să aducă un strop de alinare familiilor care trec prin suferință. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături!", spun inițiatorii proiectului, reprezentanții ONG-ului MagiCAMP, fondat de Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu.

"MagicHOME este povestea acestei bunătăți colective formidabile și a fiecăruia dintre oamenii care au făcut-o posibilă. Au făcut-o posibilă doar cu ajutorul unui scaun pus într-o vitrină în inima Bucureștiului. Am pus povestea într-o carte pentru ca ea să rămână și să poată merge mai departe, să le mulțumească celor care au fost acolo și să le facă loc și altora în Rețeaua Binelui. E o poveste care trebuie spusă, ca să nu uităm ce magică rețea a binelui putem să construim împreună. E povestea sutelor de oameni care nu se mai simt copleșiți de singurătate datorită generozității voastre. Magic is something you make!", mai spun reprezentanții MagiCAMP.