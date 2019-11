Mama unui copil cu pneumonie internat la spitalul din Onești: În spital e frig, iar afară ninge. Ciorba din spital are gust de apă chioară

Femeia și-a internat fata vineri la Spitalul din Onești din cauză că avea pneumonie. Încă de când a ajuns în salon era frig, susține ea. Din această cauză, copila s-ar fi îmbolnăvit și mai tare, spune mama: "M-a revoltat frigul din camere, nu zic că este non-stop frig, pentru că este centrala pornită, doar că merge doar ziua și până la 12 noaptea. De la 12 până la 6-7 dimineața e rece. Mi-am găsit copilul bocnă. Ea are pneumonie și pentru pneumonie nu face bine aerul ăsta rece. Vineri după-amiază nu era căldură deloc. Atunci începuse să ningă. Nu era căldură deloc, abia seara pe la 6-7 au pornit centrala și nici atunci nu dăduseră să frigă caloriferele. Erau 19-20 grade în calorifere. Camera unde stau e mare, un calorifer nu e de ajuns, unul cum e aici. Aici merge continuu, nu e un spațiu închis, se simte și de la geamuri, dacă stai aproape se simte cum intră aerul", a declarat femeia, pentru Mediafax.Ea a spus că a încercat să izoleze ușa de la salon, să discute cu asistentele, dar nimic nu s-a schimbat: "Nici ușile nu sunt izolate, uneori la uși pui cerșaful pe jos ca să poți să ai oleacă de izolație, dar nici atunci, ți-l dă la o parte. Nu ai voie să pui cerșaful. La cabinete la medici, ei le țin, dar noi nu avem voie. Am zis despre frig. Asistentele sună jos la centrală și le spun să dea căldură și ei spun că așa e programul de dat", a mai spus mama fetei.Ea este revoltată și din cauza hranei oferite pacienților în spital: "Mi-a dat peste nas o doamnă infirmieră. Mi-a spus că e mâncarea cea mai bună din acest oraș, din spital. Ciorba nu poți să o numești ciorbă. La ciorbă te referi când îi pui legume, când îi pui carne, când îi pui tăiței, pui să aibă gust. Aia are gust de apă chioară cu suc de roșii. Pilaful la fel. Tocănițele la fel, zici că e tocană, dar e un fel de paste aruncate în sos roșu și oleacă de delicat. La copii nu mai zic, e diferit de părinți mâncarea. La copii, chiar dacă e sănătos și e răcit un pic, mâncarea e diferită: brânză de vacă dimineața. Fata mea nu e obișnuită, nu mănâncă brânză, mănâncă alte feluri, dar nu mănâcă brânză. Eu îi dau de la mine mâncare", a povestit femeia.Luni dimineață, ea a decis să solicite externarea pentru a-și trata fetița acasă. Cele câteva zile petrecute în spital, spune femeia, i-au înrăutățit acesteia starea de sănătate: "Am făcut cerere să ies din spital. De seara trecută a început să strănute. Ea nu strănuta. Avea puțin roșu în gât, un pic de laringită și pneumonie, dar ea nu strănuta, doar tușea. De seara trecută strănută într-una. E de la frig și mai ales de la curent. (...) Eu mă duc acasă, în altă parte nu știu unde să merg și nu vreau să mă duc până la Bacău. Mai degrabă mă duc acasă, unde are spațiul ei de joacă, unde îi dau căldură eu cât știu eu că e bine pentru ea", a mai spus mama fetei.Femeia spune însă că nu intenționează să depună reclamație la conducerea spitalului.De cealaltă parte, reprezentanții unității medicale spun că mâncarea pacienților este stabilită de către dietetician, la recomandarea medicului: "Am discutat cu șefa bucătăriei, am discutat și cu dieteticianul. Mi-au arătat și programele. Meniurile se întocmesc de către dietetician, împreună cu medicul, în funcție de afecțiunea copilului, de greutate și de patologie. Se calculează un regim caloric, care să acopere regimul copiilor", a explicat Ana Maria Băncescu, purtător de cuvânt al Spitalului din Onești.În ceea ce privește furnizarea căldurii, reprezentantul spitalului spune că centrala nu a mai fost oprită de pe data de 10 noiembrie: "Cât despre problema cu căldura, după data de 10 noiembrie nu s-a mai dat cu program. Căldura s-a furnizat constant. Plus că, la solicitarea pacienților, există calorifere care pot suplimenta căldura în saloane. La cererea pacienților se pot da și aceste calorifere", spune Ana Maria Băncescu, purtător de cuvânt al Spitalului din Onești.