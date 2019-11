Primul registru naţional post-infarct, înfiinţat la Institutul Inimii din Cluj

"Am câştigat un proiect cu fonduri norvegiene de importanţă strategică naţională, prin care dorim să înfiinţăm primul registru de monitorizare a supravieţuitorilor unui infarct miocardic acut. România este lider în mortalitatea cardio-vasculară şi vrem să vedem de ce e mai mare la noi decât în alte părţi. Proiectul implică o colaborare între Institutul Inimii Cluj-Napoca, Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea. Dorim să punem bolnavii cu infarct miocardic acut într-o platformă, să facem analize statistice şi să urmărim factorii de risc. Vrem să vedem ce anume a determinat această maladie, cum putem preveni repetarea ei, deoarece sunt bolnavi care, după un an, mai fac un infarct. Proiectul, în valoare de 2,5 milioane de euro, este finanţat din fonduri norvegiene nerambursabile şi sperăm ca acest registru să găzduiască 4.000-4.500 de bolnavi", a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, profesorul Adrian Iancu de la Institutul Inimii "Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.Adrian Iancu mai spune că prin proiectul respectiv va fi achiziţionat şi un RMN special pentru inimă, în valoare de un milion de euro, precum şi un dispozitiv-inimă artificială, care va sta câteva zile în inima pacientului şi va pompa sânge din ventriculul rămas fără puterea necesară: "În acest fel va creşte debitul cardiac cu 3,5 litri/minut, ceea ce este foarte mult, şi va permite ca bolnavii să ajungă pe masa de operaţie şi să li se implanteze un stent", a afirmat Adrian Iancu.La proiect participă Haukeland University Hospital din Bergen şi University Hospital of North Norway, Tromso, Norvegia, ţară care are cele mai bine puse la punct astfel de registre din lume.