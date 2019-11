​Mihai Sfetcu, pompierul rănit în primăvara acestui an în misiunea de stingere a incendiului de pădure de la Eșelnița, a devenit primul pacient mare ars din România care a obținut decontarea de către statul român a recuperării medicale post arsură gravă în străinătate. "Toată această odisee medicală absurdă a pompierului erou Mihai Sfetcu a creat un precedent. Este un moment important pentru soarta pacienților care trec prin acest coșmar", spune Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din clubul Colectiv care s-a implicat în campania de strângere de fonduri din donații pentru ca Mihai Sfetcu să poată fi dus, într-o primă fază, la tratament în străinătate, în condițiile în care, la fel ca ceilalți pompieri ISU, Mihai Sfetcu nu avea asigurare de viață și nici asigurare profesională de risc.





La finalul lunii octombrie, într-un interviu acordat HotNews.ro la 4 ani de la incendiul din clubul Colectiv , Mihai Grecea, supraviețuitor al tragediei, explica: "În momentul ăsta avem bază legală ca să recuperăm arșii și așteptăm cu mare interes ca și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să facă protocolul necesar cu Ministerul Sănătății și să intre la decontare și aceste servicii. În România deocamdată nu le avem și vom milita în continuare pentru ca Ministerul Sănătății să creeze câteva centre de recuperare a pacienților cu aceste arsuri, pentru că ele nu există în acest moment în România, și deocamdată trebuie să îi trimitem pe oamenii ăștia foarte grav afectați în afară, din aceleași considerente pentru care îi trimitem imediat post-arsură pentru a le salva viața. În acest moment, beneficiază doar pacienții din Colectiv, pe o Ordonanță de Urgență valabilă până la finalul anului 2020. A existat o promisiune din partea ministrului Sorina Pintea că se va prelungi, a venit moțiunea de cenzură, iar situația a rămas în aer. Va trebui, într-o primă fază, ca statul român să deconteze în străinătate recuperarea în afară a celor care au nevoie de recuperare specializată mai de detaliu și, în paralel, să construiască un centru profesionist, pentru recuperarea pacienților cu arsuri."









În imagini este Mihai Sfetcu la Casa Austria Timișoara, așteptând să vină ambulanța pentru a pleca înapoi la tratament în Germania."









"Vă amintiți de povestea pompierului erou Mihai Sfetcu, rănit în misiunea de stingere a incendiului de pădure de la Eșelnița în primăvară? Pompierul abandonat de angajatorul său, ISU, care, fiind accident de muncă, ar fi trebuit să se ocupe de soarta lui? (Vă reamintesc aici că, prin decizia lui Raed Arafat, pompierii nu au asigurare de viață și nici asigurare profesională de risc, iar dacă pățesc ceva în misiune sunt la mâna ISU și a sistemului care, după cum s-a văzut, își bate joc de ei.)Vă amintiți că în iulie a fost organizată o campanie de colectare de fonduri prin Facebook pentru a-l ajuta să se recupereze medical în Germania, la o clinică specializată? S-a apelat la campanie pentru că era în pericol evident: era plimbat ZILNIC cu ambulanța, prin căldura verii, între spitale din București, cu răni deschise, de la o clinică de recuperare care nu a văzut niciodată un ars și unde îl îngrijea, de fapt, soția sa, către spitalul Gerota unde era pansat. Sistemul medical considera că lucrurile sunt ok așa. Mihai a ajuns până la urmă, pe banii donatorilor, în Germania, la Moritz Klinik, un sanatoriu specializat pe arsuri în care s-au recuperat și se mai recuperează încă și răniți de la Colectiv.A făcut progrese la Moritz dar, în ciuda faptului că medicii români de la Spitalul de Arși nu au considerat că mai are nevoie de îngrijire medicală și recuperare de specialitate după ce l-au operat la o mână și l-au pricopsit cu un MRSA, Mihai a ajuns din nou pe masa de operație la Halle, în Germania, și a pierdut două degete.Probabil că dacă ar fi urmat în România o procedură corectă de recuperare - imposibilă, în fapt, pentru că nu există spitale și specialiști - nu s-ar fi ajuns la amputare. Nici la colectarea de bacterii multirezistente foarte periculoase din spitalele românești.Banii adunați în campanie nu au fost suficienți pentru vindecarea totală dar au fost de un uriaș folos pentru a-l ajuta pe Mihai Sfetcu să treacă peste momente dificile.Dar să mutăm puțin povestea la ce s-a întâmplat în țară cât timp Mihai Sfetcu a fost în Germania.În urma inițiativei grupului de supraviețuitori de la Colectiv de a crea un mecanism de transfer în străinătate a pacienților cu arsuri foarte grave (mecanism care e deocamdată blocat pe traseul de avizare - informațiile mele sunt că e blocat în zona DSU/Raed Arafat, dar poate nu am eu informații suficient de bune) fostul ministru al sănătății Sorina Pintea a creat un grup de lucru pentru discutarea noilor norme din care au făcut parte, alături de profesorii din comisiile de specialitate ale MS, și delegați ai răniților de la Colectiv. În acest grup de lucru au fost elaborate și modificări ale OMS 476/2017, actul normativ care stabilește cum sunt tratați pacienții cu arsuri în România.Acest act normativ, apărut după tragedia de la Colectiv, elaborat de cabinetul lui Vlad Voiculescu dar asumat de ministrul Bodog cu prelungiri ale timpului necesar planurilor de conformare ale spitalelor, a fost completat prin introducerea în norma terapeutică a recuperării medicale, a terapiei ocupaționale și a asistenței psihologice, care, deși e greu de crezut, nu erau considerate necesare în normele de până atunci. Acest ordin îmbunătățit a fost semnat de ministrul Sorina Pintea și publicat la începutul lui septembrie în Monitorul Oficial.Problema este că, în acest moment, sistemul medical românesc nu are nici măcar o unitate medicală care să poată face recuperarea medicală a pacienților care au suferit arsuri grave. Cunoscând care sunt standardele terapeutice în țările cu apă caldă la robinet oricine poate realiza că aproape totul e o păcăleală, de fapt, în tot ce privește salvarea și recuperarea pacienților cu arsuri grave în țara noastră.Să revenim acum la pompierul Mihai Sfetcu.Pe 30 octombrie, lui Mihai i-a expirat perioada de tratament în Germania plătită din donații și a fost nevoit să revină în țară. Delegația de supraviețuitori de la Colectiv care făcea parte din grupul de lucru de la MS a informat Ministerul asupra situației pompierului și a atras atenția că există acum baza legală ca acest pacient să fie recuperat medical post arsură. Cum nu există clinică specializată în România, a fost supus atenției MS faptul că există în România baza legală ca pacienții cu arsuri să fie recuperați în străinătate pe baza OMS 50/2004 care spune, într-un articol unic, că orice afecțiune medicală care nu poate fi tratată în sistemul românesc, poate fi tratată în străinătate cu decontare de la MS.Mihai Sfetcu a ajuns, astfel, în țară la solicitarea Ministerului Sănătății și a fost evaluat la Casa Austria din Timișoara de către medicii români. Asta e procedura pe OMS 50/2004. Trebuia să fie văzut de medici români care să-i dea recomandare pentru tratament în străinătate. A obținut această recomandare și a durat 3 săptămâni până la aprobarea dosarului și efectuarea plăților, în condițiile schimbării echipei la Ministerul Sănătății post moțiune de cenzură. În tot acest timp Mihai Sfetcu a stat la Timișoara FĂRĂ SĂ CONTINUE TRATAMENTUL, fără să-i fi fost făcute măcar analizele pentru stafilococul auriu meticilino rezistent pe care în poartă.După un întreg circ sinistru oferit de IGSU prin generalul Iamandi, inspectorul general, care s-a angajat să transporte pacientul înapoi în Germania dar a propus ulterior un zbor de linie (era un pacient cu MRSA in nas, gât și plăgi!) fără să se intereseze că nu există cursă directă Timisoara-Leipzig și că sunt 90 de km de la aeroport la clinică pentru care nu aveau de gând să angajeze o ambulanță - ieri Mihai Sfetcu a ajuns, până la urmă, cu o ambulanță SMURD la Moritz Klinik, în Germania. Sper că stresul acesta "administrativ" pus pe pacient pentru a avea șanse de a se recupera va trece. Vor mai urma operații. Dar șansele sale să se facă bine sunt mari.Toată această odisee medicală absurdă a pompierului erou Mihai Sfetcu a creat un precedent: el este primul pacient mare ars care a obținut decontarea tratamentului de recuperare medicală post arsură gravă în străinătate. Este un moment important pentru soarta pacienților care trec prin acest coșmar. Până la înființarea unei clinici de recuperare adecvată a pacienților cu arsuri – care ar trebui să fie o prioritate strategică a MS în condițiile în care sunt între 600 și 800 de mari arși pe an – vor trebui trimiși în străinătate toți acești pacienți care au avut șansa să scape cu viață pentru a se recupera medical. Avem acum baza legală și avem și precedent în care procedura a fost folosită. Cu greu, cu mârâieli și pași adăugați, dar a fost pusă în aplicare.