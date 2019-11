Jurnalista Digi 24 Carla Tănasie acuză presiuni din partea managerului Spitalului Sfânta Maria, Narcis Copcă, după ce a făcut public cazul unei paciente arse pe față în timpul unei operații la acest spital

"Cum încearcă managerul unui spital să-i închidă gura unui ziarist. Narcis Copcă, supărat că nu am fost 'admonestată' de șefi , s-a hotărât sa ceara el acest lucru, în mod oficial. Tupeul acestui om nu are limite. Solicită Digi 24 sa fie demarată o ancheta interna și sa fiu cercetată pentru ca am adus in atenția opiniei publice cazul pacientei care s-a ales cu arsuri la nivelul fetei , in timpul unei operații. Și nu e tot. Vrea ca Digi 24 sa ii transmită și rezultatul anchetei, iar dacă sunt pedepsita , promite ca nu va mai da postul in judecată , ci doar pe mine. Domnule Copcă, aștept sa ma dați în judecată și as vrea sa acceptați interviul pe care vi l-am solicitat, dacă aveți curaj. Pentru cine nu știe cine e Narcis Copcă: este managerul spitalului Sf. Maria, din păcate!", a scris vineri Carla Cristina Tănasie, pe pagina sa de Facebook.





Carla Cristina Tănasie



Narcis Copcă a trimis următoarea adresă către conducerea postului de televiziune Digi 24, în care solicită "o anchetă internă" și "verificarea conduitei" jurnalistei Carla Cristina Tănasie: