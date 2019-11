​VIDEO Asociația Dăruiește Viață donează Spitalului Marie Curie un cazan de capacitate mare, care va asigura apă caldă și căldură pe perioada avariilor RADET

​Asociația Dăruiește Viață donează Spitalului Marie Curie un cazan de capacitate mare, care va asigura apă caldă și căldură spitalului atunci când sunt avarii RADET, a declarat, miercuri, pentru HotNews.ro, Oana Gheorghiu, co-fondatoare a asociației. Cazanul a ajuns ieri la Spitalul Marie Curie, însă va mai dura aproximativ 10 zile până când va putea fi pus în funcțiune, din cauză că trebuie parcurse toate procedurile legale pentru instalarea lui, a precizat Oana Gheorghiu.





Oana Gheorghiu mai spune că donarea acestui cazan către spital era în plan de mai mult timp, însă problemele din ultima perioadă - spitalul nu a avut apă caldă și căldură din cauza unei avarii RADET - au făcut ca donația să fie urgentată.











Spitalul Marie Curie și Centrul de Recuperare Robănescu, fără apă caldă și căldură de câteva zile

Spitalul de Copii Marie Curie și Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robănescu, care nu au avut apă caldă și căldură timp de peste 3 zile săptămâna trecută, au rămas din nou fără apă caldă și căldură, timp de 48 de ore, începând de luni, de la ora 15:00, potrivit unei informări transmise de RADET către Direcția de Sănătate Publică București. Cele două spitale au, împreună, peste 400 de copii internați - Spitalul Marie Curie are peste 300 de copii internați, iar Centrul Robănescu peste 100.

"În acest centru de recuperare (Centrul Robănescu - n.red.) sunt îngrijiți copiii care au suferit accidente grave, traumatisme cranio-cerebrale, suferinzi adunati din toate colțurile României, copii foarte fragili! Cum este posibil ca nimeni să nu fie interesat de condițiile de igienă pentru acești copii? Alo, România, un spital din București, capitala României, nu are apă caldă de 3 zile și mamele nu își pot spăla copiii, saloanele nu se pot igieniza corespunzător! Mă aude cineva?", a atras atenția Emanuel Ungureanu.





Asociația Dăruiește Viață va reconstrui de la zero Spitalul Marie Curie Asociația Dăruieste Viață, care construiește, exclusiv din donații și sponsorizări, primul spital de oncologie și radioterapie pentru copiii diagnosticați cu cancer din România, a anunțat, la finalul lunii octombrie, că lucrează la un masterplan pentru refacerea de la zero a Spitalului Marie Curie.



"Vrem să facem din Spitalul Marie Curie un spital la standarde europene, pentru că nu poți face medicină la standarde europene într-un spital din secolul trecut", au anunțat Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață.

Cele două fondatoare ale asociației care construiește primul spital public de oncologie pentru copii, în curtea Spitalului Marie Curie, lucrează de câteva luni la masterplanul pentru refacerea de la zero a spitalului, alături de managementul unității, de medici și de arhitecți.



Asociația Dăruiește Viață a fost fondată în 2012 de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu și a început, în 2015, cel mai mai proiect de implicare socială din România: construcția și întreținerea primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică. Peste 1.700 de companii și peste 260.000 de donatori persoane fizice s-au alăturat până acum proiectului și au donat pentru construirea spitalului.







Reprezentanții RADET au precizat luni, pentru HotNews.ro, că este vorba despre continuarea lucrărilor de săptămâna trecută, la magistrala de la CET Progresu, și nu mai pot amâna: "Durează 48 de ore. Noi lucrăm din primăvară în tot orașul, acum s-a ajuns și aici. Spitalul are obligația potrivit legii să asigure o sursă alternativă de încălzire și apă caldă. Din păcate aceasta nu mai este funcțională, de asta s-a ajuns aici", au explicat luni reprezentanți ai RADET pentru HotNews.ro.Săptămâna trecută, RADET a anunțat lucrări pentru remedierea unei avarii începând din data de 12 noiembrie, cu termen de remediere de 40 de ore, însă cele două spitale au avut apă caldă și căldură abia vineri dimineață, pe 15 noiembrie.Managerii celor două spitale, Daniel Buzatu (Spitalul Marie Curie) și Liliana Pădure (Centrul de Recuperare Robănescu) declarau, vinerea trecută, pentru HotNews.ro, că pe perioada avariei, în spital s-a încălzit apa, iar saloanele au fost încălzite cu aer condiționat.Problema a fost semnalată în premieră, joia trecută, de Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, pe pagina sa de Facebook: "Am fost în vizită acolo la Anastasia, o fetiță din Cluj-Napoca de 5 anișori, care suferă cumplit după un traumatism cranio-cerebral teribil. Am sunat din nou la spital azi, nu venise apa caldă."