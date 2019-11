Românii, fruntași la automedicația cu antibiotice: 4,5 milioane de români tratează anual răceala cu antibiotice

De la ceai cu miere și lămâie direct la tratament cu antibiotic fără prescripție medicală

O treime dintre cei care au consumat antibiotic fără prescripție de la medic s-au documentat cu privire la utilizarea antibioticelor apelând la sfaturile celor apropiati sau citind pe Internet.Rezistența la antimicrobiene este o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea publică, mai bine de 700.000 de oameni pierzând anual lupta cu bolile cauzate de bacterii rezistente la antibiotice. Conform Centrului European de Control al Bolilor, România se află pe locul trei între statele membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește impactul infecțiilor produse de bacterii rezistente la antibiotice."Dezvoltarea alarmanta a rezistentei bacteriene ne supune pe oricare dintre noi riscurilor de a dezvolta infectii grave care sa nu mai poata fi tratate. Greselile apartin pacientului care face automedicatie cu antibiotic la primul semn de raceala, medicilor care prescriu cu usurinta antiinfectioase pentru simple viroze sau dureri in gat si uneori usurintei cu care se pot procura aceste medicamente din farmacii. Rosul in gat, secretiile nazale si nasul infundat nu au nevoie de tratament antibiotic!", afirmă prof. dr. Codruț Sarafoleanu, reprezentant al Societății Române de Rinologie.Soluția de primă intenție pentru tratamentul racelii comune o reprezintă medicamentele simptomatice: de exemplu, pentru durere in gât sunt recomandate pastilele de supt sau sprayurile pentru gât, iar pentru alte simptome, cum sunt durerea de cap, de urechi și febră se recomandă medicamente antiinflamatoare administrate pe cale orală și medicamente pentru desfundat nasul.În topul preferințelor românilor privind tratamentele pentru răceala manifestată cu durere în gât, câștigă detașat cele tradiționale (ceai cu miere și lămâie, gargară cu sare), la care apelează, în primă instanță, peste jumătate dintre respondenți."O mare parte dintre români apreciază remediile tradiționale pentru răceala cu durere în gât și optează pentru ele ca adjuvant. Totuși, convingerea eronată că antibioticul este panaceu universal și dorința de a avea o vindecare rapidă îi fac pe mulți concetățeni să apeleze direct la tratamentul antibiotic, fără un examen medical prealabil la medicul de familie, care să stabilească tratamentul adecvat afecțiunii de care suferă", explică medicul Dina Mergeani, președintele Societății Naționale de Medicina Familiei.