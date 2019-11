​Copil de 3 ani, din Vaslui, care a suferit arsuri grave pe 65% din corp, va fi dus la București

Băiatul de 3 ani, care a suferit arsuri grave după ce au căzut haine în flăcări, de pe soba lângă care dormea, are arsuri de gradul trei pe 65% din suprafața corpului.Copilul a fost operat, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă și primește îngrijiri în secția de Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului de Pediatrie din Iași.„Copilul are arsuri 65% suprafață corporală și este în Anestezie Terapie Intensivă, este grav. A ajuns în jur de ora 22.00 (vineri seara – n.r.) și aici a intrat direct în sală, în blocul operator, a avut nevoie de intervenție”, a declarat pentru Mediafax Tamara Roșu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii Sfânta Maria IașiCopilul are arsuri pe căile aeriene superioare, pe față, în regiunea cervicală, pe toarce, mâini și pe coapsa stângă.„Astăzi (sâmbătă – n.r.) se va încerca transferul aerian la Spitalul Grigore Alexandrescu București”, a declarat la rândul său Diana Cimpoeșu, medic șef UPU - SMURD Iași.