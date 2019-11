FOTO Cum arată primul heliport al unui spital din București, testat zilele acestea. Spitalul Universitar mai are un heliport din 2002, dar e folosit ca parcare pentru angajați

Valoarea investiției se ridică la aproape un milion de euro, iar suma a fost oferită integral, ca sponsorizare, de o firmă de pariuri.







Noul heliport





Odată cu noul heliport - amplasat pe Blocul Operator Central - pacienții vor fi transportați direct în Unitatea de Primiri Urgențe cu ajutorul unui lift și al unui culoar suprateran, ambele investiții fiind de asemenea susținute financiar dintr-o sponsorizare oferită de o firmă de pariuri.







Vechiul heliport al Spitalului Universitar, folosit ca parcare





Spitalul Universitar mai are un heliport construit în anul 2002, dar este folosit ca parcare de angajați

"Probe pe heliportul Spitalului Universitar de Urgență București. Ieri seară a fost efectuat primul zborul cu elicopterul SMURD EC – 135 pentru calibrarea dispozitivelor de aterizare pe timp de noapte pe heliportul Spitalului Universitar de Urgență București", au anunțat astăzi reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență din București.Heliportul Spitalului Universitar a fost construit pe blocul operator. Elicopterele medicale ar urma să beneficieze de două culoare de zbor, inclusiv pe timp de noapte. Astfel, indiferent de momentul zilei, elicopterele medicale de urgență vor putea ateriza, iar cazurile medicale vor fi preluate de specialiștii Unității de Primiri Urgențe, promit reprezentanții spitalului.Până acum, elicopterele care transportau pacienți la Spitalul Universitar aterizau pe un heliport al unei unități militare de pe Calea Plevnei, în apropierea spitalului, iar bolnavii, cei mai mulți dintre ei în stare gravă, sunt preluați de acolo cu ambulanța prin traficul bucureștean.Platforma heliportului are o structură metalică formată din rigle tip grinzi din oțel și stâlpi zăbreliți, este dotată cu jgheaburi și plase de siguranță, cu instalație electrică de balizaj, cu marcaje luminoase, cu echipamente de salvare, protecție și de stingere a incendiilor."Acest proiect, unic în București, este o dovadă că se poate. Pentru noi, medicii, cei care am jurat să salvăm vieți, acest proiect este un vis care va deveni realitate și îi mulțumesc încă o dată sponsorului nostru. În 2018, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar au fost transferați cu elicopterul peste 200 de pacienți din toată țara, iar fiecare secundă este vitală în salvarea acestor oameni. Noul heliport ne va permite să preluăm și mai multe cazuri grave care vor putea beneficia de îngrijiri medicale avansate în Spitalul Universitar. Practic, avem un colectiv medical înalt specializat (medici, asistente medicale, infirmiere, brancardieri etc), iar în curând vom avea și cel mai modern heliport din țară. Este un proiect de succes care stabilește un nou standard de performanță în sistemul sanitar românesc", a declarat medicul Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București.Compania ABC Development Aviation este proiectantul și managerul de proiect al heliportului, societatea fiind specializată în construcția de heliporturi medicale și civile.Conducerea Spitalului Universitar de Urgență din București anunțase, în toamna anului trecut, că intenționează să construiască un nou heliport, chiar dacă avea unul din 2002. Din cauză că vechiul heliport a fost construit prea aproape de stradă și nu mai are autorizație, el funcționând, în prezent, ca parcare pentru angajații unității medicale, conducerea celui mai solicitat spital de urgență din București promitea atunci că va avea un nou heliport, care să fie gata în 2019."S-a schimbat legea și pentru că heliportul este prea aproape de stradă, trebuie oprită circulația pe Splai, pe ambele sensuri, atunci când aterizează un elicopter. Vă dați seama că se creează haos în trafic. În plus, nici nu aveam siguranța trecătorilor din zonă", declara în noiembrie anul trecut Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București.Încă de pe vremea când director al Spitalului Universitar era Sorin Oprescu, unitatea medicală are un heliport care, între timp, a fost transformat în parcare pentru angajații spitalului. Potrivit actualei conduceri, vechiul heliport nu a mai primit avize din partea Autorității Aeronautice.Vechiul heliport, care este folosit ca parcare, a fost construit în perioada 2002-2003 din donații strânse de Sorin Oprescu, pe atunci managerul spitalului. Construcția vechiului heliport a costat aproximativ 40.000 de euro.