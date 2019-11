Virusul HPV poate fi depistat în premieră printr-un test făcut acasă. România, țara UE cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin

"Până acum, testul HPV era posibil doar ca parte a unei examinări ginecologice. Cu Easy HPV Test, recoltarea de probe se desfășoară rapid, în siguranță şi poate fi efectuată și acasă. Comanda se face online, dispozitivul de recoltare este livrat prin curier, într-un ambalaj discret, eșantionul fiind examinat într-un laborator specializat. În final, rezultatul poate fi vizualizat într-un cont online exclusiv protejat cu parolă. Dacă rezultatul este pozitiv, pacienta este îndemnată să consulte un medic ginecolog", declară reprezentanții companiei Neumann Labs, care produce testul.





România, pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea provocată de cancerul de col uterin

Cancerul de col uterin poate fi depistat și prin testul Babeş-Papanicolau, o investigație medicală simplă, care este gratuită în România, iar medicii recomandă ca toate femeile cu vârsta între 18 şi 64 de ani să facă anual testul. Depistat într-o fază incipientă, cancerul de col uterin poate fi tratat. Numărul mare de cazuri și de decese din țara noastră arată însă că puține românce fac această analiză periodic.





Organizația Mondială a Sănătății recomandă campanii de vaccinare a fetelor din grupa de vârstă 11-14 ani, însă sunt țări care au extins vaccinarea și la băieți, care sunt și ei purtători ai virusului (Marea Britanie și Australia) sau care au extins vaccinarea până la vârsta de 45 de ani, atât la femei, cât și la bărbați (Statele Unite ale Americii).







Virusul HPV - cea mai cunoscută infecție cu transmitere exclusiv sexuală din lume, "vinovată" pentru declanșarea câtorva tipuri de cancer

Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume, potrivit Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Victor Babeș din București. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcurcul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV. (sursa: Institutul Național de Sănătate Publică).



În multe cazuri, virusul este eliminat de sistemul imunitar al organismului, dar, atunci când acest lucru nu se întâmplă, infecțiile cu HPV pot declanșa câteva tipuri de cancer: cancer de col uterin, cancer anal, cancer vaginal, cancer de penis sau cancer la gât.

Testul atrage atenția asupra celor mai periculoase tipuri de HPV, printre care tipurile 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, respectiv 35, 39, 51, 56, 59, 66 și 68.Infecțiile cu HPV pot declanșa câteva tipuri de cancer: cancer de col uterin, cancer anal, cancer vaginal, cancer de penis sau cancer la gât.Easy HPV Test este rezultatul a 5 ani de cercetare şi dezvoltare, perioadă în care a fost testat într-o serie de studii clinice care au implicat peste 6.000 de femei şi aproape 50 de medici. Potrivit rezultatelor care au fost publicate în prestigiosul International Journal of Cancer, tehnologia poate identifica prezența virusului HPV cu o precizie mai mare decât testul citologic tradițional. Screeningul tradiţional prin examenul citologic Papanicolau are sensibilitate mai scăzută în a depista leziunile precanceroase de grad înalt şi cancerul de col faţă de screeningul cu ADN HPV.România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea provocată de cancerul de col uterin (în jur de 2.000 de decese anual - echivalentul populației unei localități din mediul rural) și locul al doilea, după Bulgaria, la incidența bolii (în țara noastră se înregistrează peste 4.000 de noi cazuri în fiecare an). Cancerul de col uterin este pe locul 2, după cancerul mamar, în ceea ce privește tipurile de cancer ce afectează femeile din România (sursa: Institutul Național de Sănătate Publică).Singura modalitate de prevenire a cancerului de col uterin este vaccinarea împotriva virusului HPV (Human Papiloma Virus), dar Ministerul Sănătății nu a alocat, în ultimii 10 ani, niciun ban pentru vaccinul anti-HPV.În iulie anul acesta, fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, anunța că vaccinarea anti-HPV ar putea fi reluată după 11 ani: Sorina Pintea spunea atunci că licitaţia pentru achiziţia vaccinului HPV este finalizată. Sorina Pintea anunțase, în luna februarie, că Ministerul Sănătății a lansat licitația pentru vaccinul anti-HPV, în condițiile în care Ministerul Sănătății nu mai cumpărase vaccin anti-HPV de 11 ani, din 2008. Ministerul Sănătății nu a făcut însă, din luna iulie până acum, alte precizări legate de achiziționarea vaccinului anti-HPV.În timp ce România se zbate de 10 ani fără să mai aloce bani pentru achiziționarea vaccinului HPV, țările care au introdus vaccinarea odată cu țara noastră, în perioada 2007-2008, sunt acum departe: Australia a anunțat că ar urma să elimine complet cazurile de cancer de col uterin în următorii 20 de ani.Unele țări încep deja să extindă vaccinarea și la băieți/bărbați, deoarece și ei sunt purtători ai virusului: Marea Britanie a decis anul trecut să vaccineze și băieții între 12 și 13 ani, iar Statele Unite au extins vaccinarea împotriva virusului HPV pentru femeile și bărbații cu vârsta între 27 și 45 de ani.Experții spun că actualul vaccin, care protejează împotriva a 9 tulpini HPV, este cel mai eficient atunci când este administrat înainte de începerea activității sexuale. Vaccinul este considerat însă eficient și după acest moment, pentru că, cu toate că mulți adulți care și-au început viața sexuală au fost expuși la anumite tipuri de HPV, majoritatea nu au fost expuși la toate cele 9 tulpini acoperite de vaccin.În România, vaccinarea împotriva bolilor provocate de virusul HPV se regăseşte, deocamdată doar pe hârtie, în Programul Naţional de Imunizare, iar, începând de anul trecut, Ministerul Sănătăţii a început colectarea solicitărilor adresate de părinţi.În anul 2018, peste 570.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer de col uterin în întreaga lume, iar peste 311.000 au murit din această cauză. Cancerul de col uterin este al 4-lea cel mai frecvent diagnosticat și a 4-a cauză de mortalitate prin cancer la femei, la nivel global. În 42 de țări din lume, este principala sursă de mortalitate prin cancer la femei. (sursa: Observatorul Global de Cancer - GLOBOCAN).