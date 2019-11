Nereguli la Spitalul din Târgu Jiu: produse medicale expirate și sală de operații fără apă sterilă

În raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, despre care mai multe autorități spuneau că era ținut secret, dezvăluit joi, se arată, că în urma verificărilor efectuate în luna martie au fost descoperite nereguli grave. Printre acestea se numără sala de operații fără apă sterilă, pereți degradați, cu infiltraţii în Secția de Chirurgie, instrumente sterile depozitate lângă cele nesterile și o mașină neigienizată pentru transportul hranei pacienților.„Mașina pentru transportul alimentelor nu era curățată şi dezinfectată, neputându-se face dovada ultimei dezinfecții de către personalul desemnat, iar conducătorul auto nu avea echipament de protecție corespunzător, conform normelor sanitare. Persoana care împărțea hrana pacienților, la cele patru secții: oncologie, boli infecțioase, psihiatrie, dermatologie, nu avea echipament de protecție adecvat, nu purta mănuși, bonetă, iar la data controlului echipamentul de protecție prezenta urme vizibile de mizerie”, se precizează în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății.Potrivit acestuia, la Secția de Medicină Internă I, în frigiderul din cabinetul asistentelor erau păstrate alături de medicamente, și produse alimentare, iar lenjeria murdară era depozitată în baie. „Nu se respectă circuitul lenjeriei murdare, boxa destinată depozitării temporare a acesteia se afla în grupul sanitar”, se mai precizează în raport.În cabinetul Obstetrică-Ginecologie au fost găsite, conform raportului, flacoane de alcool etilic expirate din 2015. Mai mult, inspectorii au descoperit că anumiți medici din cadrul SJU Târgu-Jiu lucrează cu unele aparate pe care nu știu să le folosească, iar dezinfecția instrumentarului era făcută haotic.„Personalul care efectuează manevre de curățare şi dezinfecție a instrumentarului şi a componentelor bronhoscopului şi endoscopului, verificat prin sondaj, nu cunoaște etapele de curățare şi dezinfecție, pe care este obligatoriu să le aplice asupra instrumentarului şi echipamentelor pe care le prelucrează între utilizări. Nu se poate face dovada elaborării Ghidului de izolare al unităţii sanitare, în vederea aplicării precauților specifice în cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenti la pacienții internați”, se mai arată în raport.Gigel Capotă, care a fost până miercuri manager al spitalului, a revenit la funcția de director financiar contabil, pe care a mai ocupat-o între anii 2015-2017.„Am revenit la funcția de director financiar contabil. Eu am spus foarte clar. Mi-am dat demisia din funcția de manager pentru a proteja instituția și angajații, pentru că toată ziua erau acuze asupra spitalului. O să vedeți că o să înceteze și din nou va fi soare și frumos, când nu mai e Capotă manager”, a declarat, pentru Mediafax, Gigel Capotă.Acesta a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi fost susținut în funcție de PSD. „Ce treabă am eu cu PSD-ul? Care e problema cu PSD? Orice om din țara asta poate să aibă o afinitate către un partid. Încalc vreo regulă? Eu am spus foarte clar că nu fac parte din niciun partid, poate pe viitor o să mă înscriu și eu la vreun partid. Este vreo problemă? Contractul meu de management nu avea treabă cu acel raport, care vizează o activitate mai în spate. A fost practic un audit al activității din spate, pentru că știți câte nenorociri au venit din spate, cu repercursiuni asupra bugetului. S-au lăsat niște măsuri, pe care noi, în proporție de 90% le-am pus la punct”, a mai declarat Capotă.