O tânără din Brăila a venit cu dureri la spital la câteva zile după ce născuse, dar a fost trimisă acasă de medici și a murit

Tânăra a născut în urmă cu trei săptămâni și a revenit la spital vinerea trecută, din cauză că avea dureri abdominale. Medicii au consultat-o și au trimis-o acasă, susținând că are discopatie.La sfârșitul săptămânii trecute, tânăra a fost adusă în stare gravă la același spital, dar după câteva ore a murit.Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că la comisia de malpraxis nu a fost depusă nicio plângere, astfel încât nu pot începe ancheta. Conform procedurilor, comisia nu se poate autosesiza.Poliția a început însă cercetări sub coordonarea unui procuror și a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă: "A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, este o cercetare in rem sub coordonarea unui procuror", a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Belciugan.