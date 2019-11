Vaccinul antigripal, de negăsit în cabinetele medicilor de familie și în farmacii: Numărul celor care vor să se vaccineze e de 5 ori mai mare decât oferta / Când vine următorul lot de vaccinuri în România

Vaccinul antigripal lipsește în acest moment atât din cabinetele medicilor de familie, cât și din farmacii, deși imunizarea ar fi trebuit să înceapă, în mod normal, în luna octombrie.

Vaccinul administrat gratuit pentru anumite categorii este așteptat în cabinetele medicilor de familie în jurul datei de 20 noiembrie.

În ceea ce privește farmaciile, o nouă livrare de vaccinuri destinate vânzării ar urma să ajungă în România la finalul lunii noiembrie, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanții Sanofi Pasteur, cel mai mare producător de vaccin antigripal din lume.

Prețul unei doze vaccin antigripal în farmacii este de 50-60 de lei, în timp ce la medicii de familie, el este administrat gratuit categoriilor considerate cu risc - persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavii cronici de orice vârstă, femeile însărcinate sau copiii.

Cum s-a ajuns aici? "Vaccinurile s-au dat ca pâinea caldă. Vaccinul nu se mai găsește în farmacii, a dispărut complet, pentru că solicitările am înțeles că sunt de 5 ori mai mari decât oferta. Este un trend foarte bun, oamenii au înțeles în sfârșit că trebuie să se vaccineze", a explicat medicul Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.

Ca și medicii de familie, compania Sanofi Pasteur, cel mai mare producător de vaccinuri la nivel mondial, care produce și aduce în România vaccinul de VaxigripTetra, a observat, anul acesta, în țara noastră, "o viteză de absorbție și o cerere mult mai mari pentru vaccinul antigripal", în condițiile în care "volumele de VaxigripTetra, vaccinul gripal al Sanofi Pasteur, "pentru sezonul curent au fost estimate pe baza livrărilor de pe piața privată (piața out-of-the pocket) din sezonul precedent".

Nu doar bâlbăielile autorităților din România au făcut ca vaccinul să întârzie anul acesta sau să fie insuficient, ci și o problemă la nivel internațional - una dintre tulpinile din componența vaccinului a fost decisă, anul acesta, mai târziu decât de obicei, a explicat, pentru HotNews.ro, medicul Sandra Alexiu.



Chiar dacă vaccinarea ar fi trebuit să înceapă deja, medicul Sandra Alexiu spune că "important este să ne vaccinăm și după ce începe sezonul de gripă, ca să evităm îmbolnăvirile și decesele. Este bine să ne vaccinăm oricând, și înainte, și în sezon, pentru că sezonul de gripă începe undeva în decembrie și are un vârf în ianuarie, iar uneori, un al doilea vârf în februarie.Oricum, și dacă ne vaccinăm la sfârșitul lunii noiembrie - începutul lunii decembrie tot nu este târziu."

Când ajunge vaccinul în cabinetele medicilor de familie?





În cabinetele medicilor de familie, o a doua tranșă de vaccinuri este așteptată în jurul datei de 20 noiembrie, a declarat, pentru HotNews.ro, Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.

Când vom putea cumpăra vaccin antigripal din farmacii?





Vaccinul antigripal ar putea reveni în farmaciile din România la finalul lunii noiembrie - începutul lunii decembrie. O nouă livrare de vaccinuri este planificată în România la finalul lunii noiembrie, au declarat reprezentanții companiei Sanofi, cel mai mare producător de vaccinuri la nivel mondial, pentru HotNews.ro.









De ce medicii de familie nu au vaccinul nici la începutul lunii noiembrie?





În cabinetele medicilor de familie, vaccinul este administrat gratuit doar categoriilor de persoane considerate cu risc - persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavii cronici de orice vârstă, femeile însărcinate sau copiii. Ministerul Sănătății a cumpărat, anul acesta, 1,5 milioane de doze de vaccin - cu 200.000 mai multe decât anul trecut.

De ce lipsește vaccinul și din farmacii?





Persoanele care nu intră în categoriile cu risc, dar vor totuși să se vaccineze, au opțiunea de a cumpăra vaccinul din farmacii - prețul nu depășește 50-60 de lei.









Vaccinul, întârziat în întreaga lume după ce una dintre tulpini a fost decisă mai târziu





Sandra Alexiu: În octombrie am primit mai puțin de o zecime din câte vaccinuri am cerut





Din prima tranșă de vaccinuri care a ajuns în țară și urmează să fie administrate gratuit, Sandra Alexiu, medic de familie în județul Ilfov și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a primit "mai puțin de o zecime din ce am cerut".

Președintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov subliniază că vina pentru întârzierea vaccinului în cabinete nu aparține autorităților din România, în condițiile în care a existat și o problemă la nivel mondial: "Ai noștri au altă vină: că medicii de familie trebuie să se ducă să își ia singuri vaccinurile de la Direcțiile de Sănătate Publică, la medicii de familie trimit vaccinuri ultima dată etc."



Sandra Alexiu mai spune că Ministerul Sănătății a cumpărat, anul acesta, cel mai bun vaccin de pe piață: "Din fericire, anul acesta au luat puțin mai multe vaccinuri și au cumpărat vaccin tetravalent - au investit aproape de 4 ori suma față de anul trecut. Au cumpărat cel mai nou vaccin, vaccin tetravalent, nici nu mă așteptam ca anul acesta să facă această investiție", spune medicul.



Sanofi Pasteur, cel mai mare producător de vaccinuri din lume: Am observat o viteză de absorbție și o cerere mult mai mari pentru vaccinul antigripal





Ca și medicii de familie, compania Sanofi Pasteur, cel mai mare producător de vaccinuri la nivel mondial, care produce și aduce în România vaccinul de VaxigripTetra, a observat, anul acesta, în România, "o viteză de absorbție și o cerere mult mai mari pentru vaccinul antigripal": "Comparativ cu sezonul de gripă precedent, chiar dacă în acest sezon volumul total de vaccinuri gripale asigurat la nivel de țară este mai mare, am observat de asemenea și o viteză de absorbție și o cerere mult mai mari. Tocmai de aceea, încercăm să suplimentăm cantitatea de vaccinuri VaxigripTetra și putem să vă informăm că o nouă livrare este planificată pentru România spre finalul lunii noiembrie", au declarat reprezentanții companiei, pentru HotNews.ro.

"În primul rând, trebuie să ținem cont de recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care, cu ajutorul epidemiologilor din întreaga lume, selectează tulpinile de virus ce urmează să fie incluse în vaccinurile gripale pentru sezonul care urmează."

"În al doilea rând, avem în vedere cererea de vaccin gripal din sezoanele precedente pentru a estima cantitatea necesară pe piața respectivă."

"În al treilea rând, și ca urmare a celor de mai sus, fiecare producător farmaceutic demarează procesul de producție cât mai devreme posibil. Timpul minim necesar pentru producția unui vaccin gripal este de 6 luni, după care producția de vaccin gripal se încheie și toate vaccinurile sunt ambalate și pregătite pentru a fi distribuite către țări."





Epidemie de gripă în România la începutul acestui an, soldată cu 196 de decese





În România a fost declarată oficial, la începutul acestui an (pe 30 ianuarie), epidemie de gripă, care s-a încheiat oficial după aproape 3 luni.







Epidemia a fost declarată oficial după ce se înregistraseră 54 de decese cauzate de gripă. Numărul total de decese, până la finalul epidemiei, a fost de 196.







Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, săptămâna trecută, primele 5 cazuri de gripă înregistrate în România în acest sezon.



.

