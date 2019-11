Fosta șefă a Departamentului juridic al ASSMB: Au dat afară experții ASSMB care au descoperit ilegalitățile. Mi-au sigilat biroul în care se găsesc documentele din Gomoiu, mi-au ridicat laptopul

Nicoleta Lavinia Coțofană a făcut această dezvăluire într-un comentariu la o postare a lui Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și candidat la Primăria Capitalei la alegerile de anul viitor, în care acesta afirmă că "Gabriela Firea a transmis în ASSMB mesajul ca documente privind achizițiile făcute la spitalele din subordinea primăriei să fie făcute pierdute", afirmă fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. El îi roagă pe "toți angajații (funcționarii sau nu) din toate instituțiile din subordinea Primăriei să nu dea curs unor cerințe ilegale și imorale. Este mai bine așa pentru toată lumea".









"Mi-au sigilat biroul, mi-au ridicat laptopul. Mă refer la biroul în care se regăsesc documentele din Gomoiu si au dat afară experții angajați de ASSMB, cei care au descoperit ilegalitățile", afirmă Nicoleta Lavinia Coțofană.Gabriela Firea se laudă că a construit Spitalul de copii „Victor Gomoiu”, clădire începută însă pe vremea lui Sorin Oprescu și preluată de actualul primar general în stadiul de finalizare de 85%. Mai mult, potrivit unui raport al Corpului de Control al Guvernului, citat de Libertatea.ro și referitor la perioada 2012-2017, prețuri de achiziții ale echipamentelor au fost majorate și cu 2.485%.Lavinia Coțofană, fostul director juridic al Administrației Spitalelor și a Serviciilor Medicale din București, din subordinea Primăriei Capitalei, acuză că a fost concediată după ce a redactat o plângere către DNA cu neregulile de la Spitalul Gomoiu.Directorul juridic spune că a făcut, pe 11 octombrie 2019, o plângere penală împotriva constructorului și a consultanților angajați de primărie. Ea a reclamat inclusiv falsificarea procedurii de achiziție pentru “Gomoiu”, dar și umflarea lucrărilor prețului pentru produsele și serviciile achiziționate.A dat plângerea șefei ei, Daniela Blîndu, care a încercat s-o trimită mai departe, dar între timp și aceasta a fost dată afară. Apoi, a dat plângerea penală noului director al ASSMB, Mihai Savin, venit de la Apa Nova. “Acesta a dus-o la primărie, dar nu s-a întâmplat nimic”, spune fostul magistrat. După ce a insistat în trimiterea plângerii către DNA, Lavinia Coțofană a primit ieri decizia de demitere din funcție.”Am venit la ASSMB pe 1 mai 2019 special pentru cazul Gomoiu. Mi s-a spus că au nevoie de expertiza mea. Am constatat că sunt fapte penale. Vorbim de decontarea unor lucrări neefectuate. Dna director părea să accepte ideea sesizării Parchetului și la un moment dat dna Blându a fost eliberată din funcție. Ieri dimineață experților ASSMB li s-a interzis accesul la documente (...) Oamenii din mandatul dnei primar au acceptat să se plătească lucrări nefăcute Ceilalți ofertanți au fost eliminați pe motiv că acel ofertant are un cashflow care între timp s-a evaporat. Spunea că nu va lucra cu subcontractați, dar a folosit doar subcontractați. Convingerea intimă este că vorbim de un grup infracțional organizat”, a declarat pentru Libertatea Lavinia Coțofană.