România ar urma să aibă primele 3 centre de intervenții cardiace pediatrice, la București, Timișoara și Iași, în următorii 3 ani

De asemenea, medicii din Timișoara și Iași sunt incluși în programe de pregătire pentru a putea lucra în aceste centre, spune Sorina Pintea."Vom face posibil ca în următorii ani, centrul de la Marie Curie să funcționeze independent. De asemenea, centrele din Iași și Timișoara. Eu sper că, vizavi de Iași și de Timișoara, independența lor să se producă ceva mai repede" de 3 ani, spune ministrul Sănătății, care admite, însă, că "pentru a avea un astfel de centru funcțional cu adevărat și independent este nevoie de 10 ani de pregătire"."Avem aparatură la Timișoara, mai este nevoie să se completeze la Iași, medicii îi pregătim, vor termina rezidențiatul și cei care au intrat în rezidențiat anii aceștia", a adăugat ministrul interimar al Sănătății."Sunt 1.023 de copii cu malformații congenitale în 2018 și din păcate am avut și 19 decese", a precizat Sorina Pintea.Ministerul Sănătății prelungește până în iunie 2022 acordul cu Asociația Inima Copiilor, clinica San Donato nel Mondo din Italia și Asociația Bambini Cardiopatici din Italia, în cadrul căruia copii români, inclusiv bebeluși cu malformații cardiace, sunt operați de chirurgi italieni. Anunțul a fost făcut vineri, într-o conferință de presă, de ministrul demis al Sănătății, Sorina Pintea."Ce este foarte important și a fost una din condițiile pe care Ministerul Sănătății le-a avut în momentul semnării acestui acord de prelungire este ca medici din Timișoara și din Iași să desfășoare programe de pregătire, astfel încât să putem avea centre de intervenții cardiace pediatrice și la Timișoara și la Iași", a explicat ministrul Sănătății.Potrivit ministrului Sănătății, în anul 2018, în România erau 1.023 de copii cu malformații congenitale și s-au înregistrat și 19 decese."În acest moment, cazurile foarte grave se trimit în Italia", a precizat Sorina Pintea.Din anul 2013 până în luna septembrie a acestui an, 989 de copii au fost operați în țară de chirurgi italieni: 750 în București, la Spitalul Marie Curie, 215 la Iași, la Institutul de Boli Cardiovasculare, și 24 la Institutul Inimii din Cluj Napoca.A doua componentă a acordului este cea de instruire a personalului medical în domeniul chirurgiei cardiace. Pe lângă instruirea care are loc în România, 2 de cardiochirurgi, medici de anestezie-terapie intensivă, cardiologi, perfuzioniști și pediatri, dar și asistenți medicali din România au beneficiat de programe de instruire în clinica din Italia.Intervențiile chirurgicale pe cord efectuate în România se desfășoară pro bono, iar programul de instruire este susținut gratuit de policlinica San Donato, mai spune Sorina Pintea.Acordul funcționează din anul 2013, a precizat Alexandru Popa, președintele Asociației Inima Copiilor.