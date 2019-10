​DOCUMENT Cum au căutat Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu săptămâni întregi cine este proprietarul terenului pe care urmau să construiască spitalul oncologic, "pentru că nimeni nu știa cine este"

Co-fondatoarea Dăruiește Viață a adăugat că "Și am aflat că trebuie să obținem un document de la Ministerul de Finanțe, o aprobare de la Primăria Sectorului 4, și am ajuns și la Consiliul General al Municipiului București, care ne-a dat un acord să demolăm niște clădiri vechi aflate pe acel teren. Acesta este adevărul. Da, în extrasul de Carte funciară din acest an, într-adevăr apare Consiliul General al Municipiului București, pentru că în sfârșit s-a făcut ordine în documentele administrative. Până atunci era un haos. Acesta este statul român, un haos. Statul acesta român și-a permis să se lupte cu 260 de mii de români și cu două femei."





Primarul Capitalei, Garbriela Firea, declarase, în urmă cu două zile, că "terenul pe care este construit spitalul e al Primăriei, valorează un milion de euro. Eu am dat semnătură pentru eliberarea lui."









Documentul prezentat astăzi de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu:



Oana Gheorghiu mai spune că "da, în extrasul de Carte funciară din acest an, într-adevăr apare Consiliul General al Municipiului București, pentru că în sfârșit s-a făcut ordine în documentele administrative. Până atunci era un haos.""Am să vă spun povestea terenului de la Marie Curie. Terenul pe care se află Spitalul Marie Curie, un teren de aproximativ 20.000 de metri pătrați, este în administrarea acestui spital de când există această construcție. În momentul în care ne-am apucat de acest spital a trebuit să obținem autorizația de construire, a fost nevoie de 22 de avize de la toate instituțiile posibile. Dar cea mai mare provocare a reprezentat-o faptul că pe extrasul din cartea funciară scrie la proprietar statul român, nicidecum Consiliul General al Municipiului București, așa cum susține doamna Gabriela Firea. Bătălia noastră 4-5 săptămâni a fost să găsim statul român, pentru că nimeni nu știa cine este", a explicat Oana Gheorghiu.