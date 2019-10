4 ani de la Colectiv Dacă tragedia s-ar repeta, nu am putea trata toți pacienții în România, dar „măcar nu mai există minciuna îngrozitoare că îi rezolvăm"

VIDEOREPORTAJ. ​Dacă am avea un nou episod Colectiv, în continuare nu am putea trata toți pacienții în România, dar "am evoluat, am recunoaște că nu putem". O spune, pentru HotNews.ro, chiar omul care a condus, în ultimul un an și 9 luni, domeniul sănătății din România, Sorina Pintea. "Măcar nu mai există minciuna că putem să îi rezolvăm. Nu va mai fi minciuna atât de îngrozitoare ca atunci", o completează Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului. România are, anual, cei mai numeroși mari arși din Europa - între 600 și 800 de cazuri. În cei 4 ani care au trecut, s-au făcut doar câțiva pași înainte. Mult mai mici și mai lenți decât ne-am fi dorit.





În România se înregistrează, anual, între 600 și 800 de cazuri de mari arși - cei mai mulți din Europa. Tragedia din Colectiv nu a făcut decât să atragă atenția tuturor asupra situației lor, dar problema este mult mai veche.



Despre Colectiv, Elena Copaciu spune că toată lumea - medici și autorități - știa la acel moment că România nu are condiții pentru îngrijirea răniților în stare gravă. E convinsă că decidenții de atunci ne sunt datori și astăzi cu aceste informații.





Intervenția din seara incendiului / Sursa: Libertatea





"Ne place să ne punem insigne că am rezolvat problema arșilor, dar nu am rezolvat-o. S-au făcut pași foarte mici, dar pacienți mor în continuare. Punem presiune pe autorități să schimbe legile ca să nu mai pățească alții ca noi." - Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din Colectiv.









Ce s-a schimbat și ce nu s-a schimbat în cei 4 ani de la Colectiv:

Cei mai mulți mari arși din Europa. România are, anual, între 600 și 800 de pacienți mari arși. Cazul Colectiv a fost doar vârful iceberg-ului și a atras atenția tuturor asupra lipsei condițiilor pentru tratarea acestor pacieți, fiind primul accident colectiv cu mari arși din țara noastră. Problema există însă dintotdeauna, iar rezolvarea ei întârzie. Ministrul interimar al Sănătății, Sorina Pintea, declară, pentru HotNews.ro, că România înregistrează lunar 70-75 de pacienți mari arși, cei mai mulți din Europa. O parte dintre ei sunt tratați în țară, o parte sunt transferați în străinătate.

Improvizații și lipsă de educație. "Suntem o țară subdezvoltată, suntem o țară în care funcționează din plin cazanele de țuică, suntem o țară în care se ard miriști, suntem o țară unde în zona rurală oamenii se încălzesc foarte mult cu lemne, dau foc cu benzină la sobă și alte prostii. Sunt multe accidente, plus accidentele auto, se circulă mult pe GPL. Nu poți arde în România doar dacă te duci într-un club cu muzică mai dură, mai rock, că te bate Dumnezeu, cum s-a spus la momentul respectiv. Să nu uităm câte explozii de gaze sunt în țară, improvizații la aragaze, este multă inconștiență, lipsă de educație, curaj nebun, nu îmi dau seama", subliniază Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din clubul Colectiv.

Niciun centru pentru marii arși. Pacienții mari arși ar avea nevoie, pentru a fi tratați în condiții de maximă siguranță în România, de centre pentru mari arși. Centrele pentru mari arși sunt singurele structuri în care pacienții cu arsuri foarte grave, pentru cei de la Colectiv, pot fi tratați în condiții de maximă siguranță. România nu are deocamdată niciunul. Ar urma, în schimb, să se construiască, cu finanțare de la Banca Mondială, 4 centre pentru mari arși - două în București, unul la Timișoara și unul la Iași - despre care se vorbește încă din anul 2014. Cele 4 centre există în acest moment doar pe hârtie și nimeni nu știe când vor fi construite.

Trei unități funcționale pentru arși. Două dintre ele, cu câte 5 paturi fiecare, au fost inaugurate luna aceasta la Timișoara și Iași. Unitățile funcționale pentru arși au condiții inferioare centrelor pentru mari arși, dar sunt un pas înainte față de ce avea România la momentul Colectiv. De asemenea, în Secția de Chirurgie Plastică și Recunostructivă a Spitalului Județean din Brașov, șeful secției, medicul Dan Grigorescu, a reușit să amenajeze, cu bani dintr-o sponsorizare, un sector pentru arși grav, cu două saloane și două paturi performante pentru acești pacienți. Practic, Unitatea funcțională pentru arși de la Brașov, dotată printr-o sponsorizare și inaugurată la începutul acestui an, a fost prima de acest fel din România.

Capitala României, fără condiții pentru arși. România mai are, teoretic, paturi performante pentru pacienții arși la Spitalul Floreasca (6 paturi) și la Spitalul de Arși din București (5 paturi). Despre Spitalul de Arși, atât supraviețuitorii incendiului din Colectiv, cât și medicii consultați de HotNews.ro, spun însă că nu îndeplinește nici pe departe standardele necesare pentru îngrijirea pacienților arși grav. Situația nu este strălucită nici la Spitalul Floreasca.



Mecanism oficial de transfer al marilor arși în afara țării. La 4 ani de la Colectiv, suntem pentru prima dată foarte aproape de a avea un Mecanism oficial de transfer al marilor arși la tratament în afara țării, care prevede criterii exacte și transparente de selecție a pacienților care au nevoie de transfer și pașii care trebuie urmați. Mecanismul a fost elaborat în ultimul an la Ministerul Sănătății de un grup de lucru din care au făcut parte supraviețuitori ai incendiului din Colectiv și a fost o inițiativă a acestora. Mecanismul a fost aprobat de Sorina Pintea, dar așteaptă în acest moment și aprobarea Departamentului pentru Situații de Urgență. "Nu e normal ca un ministru să plângă la presă că nu a putut să trimită un pacient la timp și să meargă la primul ministru cu lacrimi în ochi să se roage ca să obțină niște bani... Într-o țară civilizată nu se întâmplă așa ceva", spune Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului și unul dintre inițiatorii mecanismului.

Recuperarea marilor arși, în aer. Pacienții mari arși nu pot face, în acest moment, recuperare în România, din cauză că nu există centre speciale de recuperare pentru ei. În plus, statul român nici nu decontează recuperarea pacienților mari arși în străinătate, cu excepția răniților din Colectiv, care beneficiază de o Ordonanță de Urgență în acest sens, valabilă până la finalul anului 2020. Supraviețuitorii incendiului din clubul Colectiv intenționează să militeze în continuare pentru ca Ministerul Sănătății să construiască centre de recuperare a pacienților cu arsuri, iar până atunci, să deconteze recuperarea în afara țării pentru pacienții care au nevoie.

România nu are nicio bancă de piele. Singura bancă de piele din țara noastră s-a închis acum un an și jumătate. Ca și în cazul centrelor pentru mari arși, în anul 2014 s-au făcut planuri pentru înființarea a 4 bănci de piele, care au rămas pe hârtie. Băncile de piele sunt necesare pentru depozitarea de piele cu care sunt grefați pacienții cu arsuri, de preferat în primele 24 de ore de la accident/incendiu.

Poate cel mai important, incendiul de acum 4 ani a schimbat, însă, mentalități:

"După 4 ani ar fi trebuit să avem mult mai mult. În continuare, dacă, Doamne ferește, am avea un nou episod Colectiv, nu am putea trata toți pacienții în România, asta este clar, dar nicio țară din lume nu ar putea. Am evoluat, am recunoaște că nu putem." - Sorina Pintea, ministrul Sănătății.



"Dar dacă e un accident colectiv cu arși, măcar nu mai există minciuna că putem să îi rezolvăm. Trebuie trimiși afară, toată lumea știe asta și sistemul va funcționa ca atare. Unii vor fi ținuți aici, cei care sunt cazuri mai simple, dar restul vor fi trimiși afară. Nu va mai fi minciuna atât de îngrozitoare ca atunci. Dar e multă paradă de false realizări. Ne place să ne punem insigne că am rezolvat problema arșilor, dar nu am rezolvat-o, inaugurăm lucruri care nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie." - Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din Colectiv.













În ultimii 4 ani, s-au făcut doar pași mici și lenți înainte: "Din punctul de vedere al pacientului, este greu de spus dacă resimte o schimbare în bine sau nu în acest moment, dar pentru cei care au urmărit evoluția lucrurilor în domeniu văd că există pași înainte, mai lenți și mai mici decât ne-am fi dorit, dar există niște progrese", explică, pentru HotNews.ro, medicul, fost șef al Secției de Anestezie-Terapie Intensivă de la Spitalul Universitar din București și fost consilier onorific al lui Vlad Voiculescu, în mandatul acestuia de ministru al Sănătății.