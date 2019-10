Medicul Dan Grigorescu: Raed Arafat nu a catadicsit să calce prin Sectorul de arși grav din prima Unitate Funcțională de Arși din țară, înființată după Colectiv / S-au întâmplat suficiente grozăvii încât să determine dislocarea sa

De remarcat că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a coordonat intervenția din seara incendiului din clubul Colectiv, nu a vizitat nici unitățile pentru mari arși de la Timișoara și Iași, care au câte 5 paturi și au fost inaugurate recent. La inaugurarea acestora a fost prezentă doar Sorina Pintea, ministrul Sănătății.











Așa arată Unitatea Funcțională pentru Arși de la Brașov



Dan Grigorescu, șeful Secției de chirurgie plastică și reconstructivă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov, este unul dintre primii medici care vorbesc deschis, în aceste zile, despre necesitatea "dislocării" lui Raed Arafat de la conducerea sistemului pentru situații de urgență din România.

Medicul Dan Grigorescu mărturisește că "acum, după 'explozia' în spațiul public a înregistrărilor video de la Colectiv, mă simt golit emoțional și trădat la modul absolut. Adică unii, printre care, fără modestie, mă număr și eu, s-au străduit, după acel moment de imensă grozăvie, să facă ceva pentru a ușura suferința viitorilor pacienți cu arsuri, în timp ce alții și-au concentrat energiile pentru a-și ascunde, în tenebrele instituțiilor pe care le conduceau, urmele incompetenței aduse la nivel grotesc."









Raed Arafat







Medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de chirurgie plastică și reconstructivă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov, a reușit să amenajeze, în secția pe care o conduce, prima Unitate Funcțională de Arși înființată în țară (la Brașov) după Colectiv, cu un sector pentru mari arși care are două paturi perfect izolate, fiecare în câte un salon dedicat. Dotările din acest sector au fost cumpărate dintr-o importantă sponsorizare primită inițial de medic, completată ulterior cu alte două, mai mici. Sectorul pentru mari arși de la Brașov este funcțional de la începutul acestui an. Anterior, în România existau, pentru pacienții cu arsuri grave, 11 paturi performante la Spitalul de Arși și Spitalul Floreasca din București, însă, potrivit medicilor consultați de HotNews.ro, acestea nu sunt paturi de siguranță pentru mari arși.

"Știți voi, români, că, în afară de Ministrul Sănătății Sorina Pintea, nimeni de la DSU nu a binevoit, din februarie și până acum (adică de 9 luni!), să vină să se convingă nemijlocit cum arată Unitatea Funcțională de Arși de la Brașov? Și să se intereseze dacă ar trebui sprijinită suplimentar și din resursele lor? Cum s-o facă dacă erau ocupați cu "îngroparea" virtuală a probelor care le incriminau nepriceperea? Cum?", se întreabă retoric medicul Dan Grigorescu.Sub titlul "Săriți, bă'! Luna aceasta au fost inaugurate, la Timișoara și Iași, două unități funcționale pentru mari arși, care au, în total, 10 paturi. Norocul lui a fost că, pe vremea aceea, aș fi sărit pentru oricine ar fi devenit un inamic public al concepțiilor legate de sănătate ale Președintelui Băsescu.De atunci s-au întâmplat suficient de multe grozăvii intim legate de sistemul pe care EL, SUPREMUL, l-a clocit la DSU, încât fiecare dintre ele, separat, sau toate adunate la un loc, să determine dislocarea acestui personaj nu numai din funcția de comandă, cât, mai ales, din cea de "strateg eșuat" al managementului situațiilor de urgență. Acelea reale, neașteptate, grave, nu cele îndelung planificate ca "igzircițiu"!M-am numărat și eu printre cei care, în ultimii ani, i-au analizat neîmplinirile și i-au criticat neajunsurile dovedite.Poate de aceea nici n-a catadicsit să calce prin Sectorul de arși grav din prima Unitate Funcțională de Arși înființată în țară (la Brașov) după Colectiv. M-am bucurat cel puțin că, ignorându-ne, măcar nu ne-a băgat bețe în roate... De aceea zic: mare om, mare caracter, domnul secretar de stat!Iată de ce vreau să-i sar în ajutor încă o dată, acum, când toți îl vor plecat de la DSU, pe motiv că, pe lângă eșecurile din Apuseni, de la Siutghiol, de la Colectiv, de la Caracal (printre care transportul aerian al deputatului de Moldova pentru o banală durere de mațe este definitoriu pentru alocarea ineptă de resurse aflate deseori la un nivel critic), auzi minciună, nici nu se poate lăuda cu ceva succesuri mai acătării. Pe scurt, nu a cam făcut mai nimic, zic ingrații ăștia.Ba a făcut, măi nerecunoscătorilor!La Brașov aplicația RO-ALERT păstorită de DSU/IGSU ne-a anunțat după vreo jumate de oră că "tocmai" a trecut ursul! Sau că vine vijelia după ce deja trecuse!Tot la Brașov ne sună sirenele miercurea fix la 12.00 "a alarmă"! Să ne obișnuim cu sunetul. Și să-l recunoaștem, în caz că va fi vreodată "pe bune".Nu-i așa că e destul să-l venerăm pe veci?De aceea zic, pentru toate acestea, săriți, bă' băieți!Că iar îi vor răii ăștia capu'! Pornind de la zicala "capu' face, capu' trage", cred că potrivnicii i-l vor și ca să tragă, dacă doar atât a făcut!"Acum, după "explozia" în spațiul public a înregistrărilor video de la Colectiv, mă simt golit emoțional și trădat la modul absolut.Adică unii, printre care, fără modestie, mă număr și eu, s-au străduit, după acel moment de imensă grozăvie, să facă ceva pentru a ușura suferința viitorilor pacienți cu arsuri, în timp ce alții și-au concentrat energiile pentru a-și ascunde, în tenebrele instituțiilor pe care le conduceau, urmele incompetenței aduse la nivel grotesc.În aceste momente, am senzația că încălzirea globală geologică e pe cale să fie dublată în România de o "încălzire globală socială" care are ca trigger AFLAREA ADEVĂRULUI DESPRE MINCIUNILE INSTITUȚIONALE spuse cu tupeu în ultimii ani!Cine s-ar fi gândit că un accident termic mic, pornit de la niște banale artificii dintr-un club de noapte, ar fi generat, cu efect atât de întârziat, un asemenea cataclism cu potențialul imens de a-i arde, pentru început, "la foncție", iar mai apoi (poate?) penal, pe cei care, militarizându-i pe subalterni, au avut senzația că sunt intangibili la infinit?Despre domnul Arafat, pentru moment, în "calitatea" mea de critic constant al lui din ultimii ani, nimic. Adică nimicul din maxima "...nihil nisi bene"!P.S.: Știți voi, români, că, în afară de Ministrul Sănătății Sorina Pintea, NIMENI DE LA DSU nu a binevoit, din februarie și până acum (adică de 9 luni!), să vină să se convingă nemijlocit cum arată Unitatea Funcțională de Arși de la Brașov? Și să se intereseze dacă ar trebui sprijinită suplimentar și din resursele lor?Cum s-o facă dacă erau ocupați cu "îngroparea" virtuală a probelor care le incriminau nepriceperea? Cum?"