Clinica pentru mari arși de la Iași, inaugurată săptămâna trecută, ar putea fi funcțională cel mai devreme la finalul lunii noiembrie, după ce se vor face angajări

"Am încheiat dezinfecţia, deci clinica este pregătită pentru a primi pacienţi pe structura marelui ars, deşi nu ne dorim ca astfel de evenimente să se întâmple", a declarat Ioan Bârliba, managerul Spitalului "Sfântul Spiridon".Managerul spitalului spune că până acum au fost angajate 91 de persoane, iar 5 medici au urmat stagii de pregătire plătite din banii Băncii Mondiale în Franţa, dar admite că "pe lângă cei 91 de angajaţi, mai trebuie angajate alte 72 de persoane".Conducerea Spitalului "Sfântul Spiridon" a anunţat pe site-ul instituţiei, chiar în ziua inaugurării Clinicii Marelui Ars, un concurs de angajare unde 90% dintre posturi vizau strict Secţia de Chirurgie Plastică, microchirurgie reconstructivă şi arşi. Mai exact, în acest moment, Compartimentul de arşi are nevoie de un asistent medical cu studii superioare şi vechime de 5 ani, doi asistenţi medicali debutanţi cu studii superioare, un asistent medical principal cu studii postliceale, trei cu studii postliceale şi 6 luni vechime şi trei asistenţi debutanţi cu studii postliceale. Pentru buna funcţionare, Blocul operator - arşi are nevoie de un asistent medical cu studii superioare şi jumătate de an vechime, doi cu aceeaşi vechime, dar studii postliceale, şi trei debutanţi cu asistenţii cu studii medii. Nici la Compartimentul ATI chirurgie plastică, problema personalului nu este rezolvată. Aici, conducerea spitalului a scos la concurs patru posturi de asistenţi medicali, iar la Sterilizare arşI, nu mai puţin de opt posturi. La aceste posturi vacante se adaugă alte 10 necesare pe întreaga Secţie de Chirurgie Plastică, microchirurgie reconstructivă şi arşi.Perioada de depunere a dosarelor se încheie pe 30 octombrie. După selecţia dosarelor, pe 11 noiembrie candidaţii vor susţine proba scrisă, pe 15 noiembrie pe cea practică, iar pe 21 noiembrie cea de interviu. Rezultatele finale , după contestaţii, vor fi afişate oficial pe 27 noiembrie, ceea ce înseamnă că, în cazul în care aceste posturi vor fi ocupate, clinica va avea capacitatea de a asigura asistenţa marilor arşI, şi nu numai, abia la începutul anului viitor. Cu alte cuvinte, o altă amânare, ţinută însă ascunsă în spatele festivităţii de inaugurare, şi aceea mutată în ultima lună din cauza programului ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea.Reabilitarea clădirii care adăposteşte Secţia de Chirurgie Plastică, microchirurgie reconstructivă şi arşi a costat 40 de milioane de lei şi a durat aproape 7 ani, după care a urmat achiziţia aparaturii, ale cărei costuri s-au ridicat la alte 11,5 milioane de lei şi pentru care Ministrului Sănătăţii i-au trebuit aproape 3 ani pentru desfăşurarea licitaţiilor.Noua unitate pentru pacienții cu arsuri grave are 5 paturi pentru mari arși, 5 săli de operație, 5 paturi pentru terapie intensivă intermediară și 10 paturi pentru arsuri mici și medii - 20% din suprafața corpului.Secția pentru mari arși de la Iași este cea mai modernă din țară, alături de cea de la Timișoara, inaugurată săptămâna trecută - unde sunt funcționale deocamdată 3 paturi pentru mari arși, iar alte două ar urma să fie funcționale până la finalul acestei luni.Secțiile de la Iași și Timișoara sunt centre provizorii pentru marii arși, dar sunt cele mai moderne din România, în acest moment.4 centre pentru mari arși urmează să fie construite, în cadrul unui program finanțat de Banca Mondială, la București (la Spitalul Bagdasar Arseni și la Spitalul Grigore Alexandrescu), precum și la spitalele județene din Iași și Timișoara.Echipamentele cu care au fost dotate cele două centre provizorii de la Iași și Timișoara, care sunt deja funcționale, au fost finanțate tot de Banca Mondială.România mai are paturi de siguranță pentru pacienții arși la Spitalul de Arși și Spitalul Floreasca din București, însă acestea nu îndeplinesc toate condițiile de siguranță pentru pacienții mari arși, precum răniții grav în incendiul din clubul Colectiv. De asemenea, la Spitalul Județean din Brașov, medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de Chirurgie Plastică și Reconstructivă, a reușit să cumpere două paturi moderne pentru pacienții cu arsuri grave, dintr-o sponsorizare.