UPDATE: Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, citat astăzi pentru prima dată la Parchet în dosarul Colectiv, la aproape 4 ani de la tragedie. El nu s-a prezentat "din motive personale"

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a fost citat miercuri la audieri la Parchetul General, fiind chemat pentru prima dată să dea explicații privind intervenția din seara incendiului din clubul Colectiv, la aproape patru ani de la tragedia în care 64 de tineri și-au pierdut viața. Bănicioiu nu s-a prezentat, însă, invocând motive personale.

Nicolae Bănicioiu a fost citat la audieri la Parchetul General, în calitate de martor, pentru miercuri, la ora 10.00.



Dosarul de la Parchetul General a fost deschis în urmă cu 3 ani, după ce familiile și prietenii victimelor din clubul Colectiv au acuzat autoritățile care au coordonat intervenția de neglijență și ucidere din culpă. Mai exact, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, sunt acuzați că au întârziat transferul răniților din Colectiv în afara țării și au susținut că "avem de toate" pentru a-i trata, chiar dacă România nu avea condiții pentru a îngriji astfel de pacienți. Multora dintre ei, întârzierea transferului în afara țării le-a fost fatală.

"Chiar mai devreme m-a sunat doamna ministru din Moldova, însă i-am comunicat că chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația. Din Franța și din Germania, deci am primit din foarte multe părți astfel de solicitări (...) momentan noi ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei situații. Nu este nicio diferență între medicii care au venit și medicii de aici”, declara Nicolae Bănicioiu la momentul tragediei din 30 octombrie 2015 din clubul Colectiv.

Marți, a fost audiat pentru prima dată în acest dosar Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.



Raed Arafat a refuzat să facă declarații la intrarea în sediul Parchetului, iar după 4 ore de audieri, a ieșit printr-o altă parte a clădirii, pentru a-i evita pe jurnaliști și rudele victimelor din Colectiv care s-au aflat în fața Parchetului pe toată durata audierilor. El a fost citat la Parchet în calitate de martor. HotNews.ro a încercat să îl contacteze telefonic pe Raed Arafat marți după-amiază, după ieșirea de la Parchetul General, însă șeful Departamentului pentru Situații de Urgență nu a putut fi contactat.

Ministerul Sănătății a trimis recent Parchetului General, la solicitarea procurorilor, documente privind intervenția din clubul Colectiv, potrivit informațiilor HotNews.ro.

Dosarul privind intervenția medicală din clubul Colectiv este în lucru la Parchetul General de 3 ani. Mai exact, în noiembrie 2016, părinţii victimelor au depus o plângere penală la Parchet în care mai mulţi oficiali guvernamentali şi din sistemul de sănătate erau acuzaţi în legătură cu modul în care au intervenit autorităţile după incendiul din clubul Colectiv.

Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în formă agravată, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, privind intervenţia autorităţilor şi acordarea primelor îngrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenţa medicală acordată acestor victime, împrejurările legate de posibile infecţii nosocomiale şi de acţiunile ori inacţiunile funcţionarilor publici în legătură cu transferul persoanelor vătămate la unităţi de spital din străinătate.

În dosarul principal, în 28 aprilie 2016, au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, dar şi fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Raed Arafat a refuzat să facă declarații la intrarea în sediul Parchetului, iar după 4 ore de audieri, a ieșit printr-o altă parte a clădirii, pentru a-i evita pe jurnaliști și rudele victimelor din Colectiv care s-au aflat în fața Parchetului pe toată durata audierilor. El a fost citat la Parchet în calitate de martor. HotNews.ro a încercat să îl contacteze telefonic pe Raed Arafat marți după-amiază, după ieșirea de la Parchetul General, însă șeful Departamentului pentru Situații de Urgență nu a putut fi contactat.

El nu s-a prezentat însă, iar avocatul victimelor, Doru Viorel Ursu, a spus că fostul ministru al Sănătății a invocat "motive personale".Avocatul a mai spus că fostul ministru al Sănătății ar trebui adus la audieri la Parchet cu mandat de aducere."Am fost ieri (marți – n.r.) când, în sfârșit, s-a prezentat domnul Raed Arafat. Astăzi am venit pentru că fusese citat domnul Bănicioiu, care, din motive personale, nu poate veni. Ok. Am solicitat atunci să fie adus cu mandat de aducere, că așa zice legea. (...) Nu îi comentez gesturile domnului, că se manifestă o senzație de teamă de câteva săptămâni pentru că cineva trebuie să răspundă și nu doi pompieri și trei graficieni”, a declarat avocatul familiilor și victimelor tragediei din Clubul Colectiv.