Amendament-cheie votat în Senat: Rezidențiatul poate fi organizat anul acesta doar cu semnătura ministrului Sănătății, fără să mai fie necesară cea a ministrului Educației

Examenul de rezidențiat este organizat, în mod normal, printr-o serie de ordine comune semnate de ministrul Sănătății și ministrul Educației.







"Criza rezidențiatului a fost evitată. Peste 5.000 de medici riscau să nu poată susține examenul esențial al carierei lor. De fapt au fost considerați victime colaterale ale campaniei electorale. Oportunitatea de a atribui apăsat 'iresponsabilități' și 'nepricepere' dintr-o parte spre alta. Comisiile de Sănătate și de Educație din Senat au acceptat și și-au asumat soluția legislativă pe care am propus-o pentru ca examenul de rezidentiat sa poată fi susținut in această in decembrie. Tot astăzi modificarea legislativă a fost votată în unanimitate de plenul Senatului. Examenul de rezidențiat nu va fi amânat", spune senatorul Adrian Wiener, inițiatorul amendamentului.











'Art. 1

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1), respectiv acordul prevăzut la alin. (2), sunt opozabile Ministerului Educației Naționale, în baza art. 8 alin. (1).' "









Citește și:





Amendamentul care face posibilă, doar anul acesta, organizarea rezidențiatului fără semnătura ministrului Educației a fost inițiat de senatorii Adrian Wiener (USR), membru al Comisiei de Sănătate din Senat, și Laszlo Attila (UDMR), președintele Comisiei de Sănătate din Senat.Examenul de rezidențiat, care ar fi trebuit să aibă loc pe 17 noiembrie, a fost deja amânat de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, pentru data de 8 decembrie. Sorina Pintea a precizat că data 8 decembrie a fost aleasă astfel încat rezidenții să nu fie afectați și să poată semna contractele cu unitățile sanitare în luna ianuarie.Totuși, în lipsa unui ministru al Educației, examenul de rezidențiat risca să nu poată fi organizat nici măcar pe 8 decembrie și să fie din nou amânat.Ecaterina Andronescu a fost demisă din funcția de ministru al Educației la începutul lunii august, iar de atunci, Ministerul Educației nu mai are ministru. Variantele propuse de PSD au fost respinse de președintele Klaus Iohannis."După Articolul unic se introduce un articol nou, Articolul II, care va avea următorul cuprins:(1) Pentru anul 2019, prin derogare de la art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (8), art. 181 alin. (1) și art. 19 alin. (2), concursul național pentru admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi se organizează în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Pentru anul 2019, prin derogare de la art. 3 alin. (2), concursul național prevăzut la art. 3 alin. (1) se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie.