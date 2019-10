​INTERVIU Medicul Sandra Alexiu: Primul lot de vaccin antigripal din farmacii s-a terminat, s-a dat ca pâinea caldă. Oamenii se vaccinează, e un trend bun

În ceea ce privește vaccinurile administrate gratuit categoriilor cu risc, cumpărate de Ministerul Sănătății, Sandra Alexiu a explicat că "Nu au cum să ajungă în cabinete în clipa în care anunță Ministerul că a cumpărat, Ministerul anunță când vaccinul intră la Unifarm, cel mai probabil. Apoi, mai întâi ajunge în 'punctele fierbinți' - asta înseamnă centre de refugiați, imigranți, zone de risc mare, cu colectivități, spitale, nu știu de ce întotdeauna consideră că la medicii de familie trebuie să ajungă ultimele. Așa că la noi ajunge ce rămâne."









Ministerul Sănătății a achiziționat anul acesta 1,5 milioane de doze de vaccin anti-gripal, cu 200.000 mai mult față de anul trecut, pentru imunizarea persoanelor din categoriile cu risc cu vârsta de peste 3 ani. Vaccinul achiziționat acoperă 4 tulpini gripale, având formula recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. De cele 1,5 milioane de doze de vaccin anti-gripal achiziționate de Ministerul Sănătății beneficiază gratuit persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavii cronici de orice vârstă, femeile însărcinate, copiii, bătrânii instituţionalizaţi și personalul medical.

Ministerul Sănătății a cumpărat, de asemenea, și 10.000 de doze de vaccin anti-gripal pentru imunizarea copiilor între 6 luni și 3 ani, din categoriile cu risc de îmbolnăvire - cu afecțiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, hepatice, neurologice metabolice, renale, diabet zaharat, obezitate, sindromul imunodeficienței primare sau astm. Anul trecut, în cadrul campaniei gratuite a Ministerului Sănătății, au fost vaccinati 2.377 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 3 ani.







Vaccinul antigripal este administrat gratuit, în cabinetele medicilor de familie, doar categoriilor considerate cu risc. Restul persoanelor care doresc să se vaccineze trebuie să cumpere vaccinul din farmacii. Prețul unei doze de vaccin antigripal în farmacie este în jur de 50-60 de lei.



Epidemie de gripă în România la începutul acestui an, soldată cu 196 de decese

Epidemia a fost declarată oficial după ce se înregistraseră 54 de decese cauzate de gripă. Numărul total de decese, până la finalul epidemiei, a fost de 196.





Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, săptămâna trecută, primele 5 cazuri de gripă înregistrate în România în acest sezon.









"Ceea ce este foarte bine însă este că sunt foarte mulți care vor să se vaccineze, sunt foarte mulți care deja s-au vaccinat, umblă lumea disperată. S-a terminat primul lot de vaccinuri din farmacii. Am pacienți care au vrut să se vaccineze mai devreme și au căutat disperați, au început să facă turul farmaciilor. Primul lot de vaccinuri din farmacii s-a dus, s-a dat ca pâinea caldă. Este deja un trend bun, e foarte bine că populația face asta. Chiar dacă se vaccinează puțin mai devreme, și e posibil ca în februarie să mai scadă efectul, să nu mai fie așa de bine apărați, faptul că se vaccinează este minunat. Și sunt foarte mulți care cer pentru copii. Bine că nu muncim degeaba, deja se vede", spune Sandra Alexiu."De obicei, trebuia în jur de 15 octombrie, poate chiar 1 octombrie, să fie deja la noi. Anul acesta a fost însă o problemă pentru că una dintre tulpinile din vaccin a apărut mai târziu. Este o problemă la nivel internațional, vaccinul vine mai târziu în toată lumea, fiindcă sursa de la a patra tulpină a trebuit să fie schimbată. Vaccinul este compus din 4 tulpini și una dintre ele a fost decisă mai târziu decât se întâmpla de obicei. Din această cauză, toată schema vaccinului, care e aceeași pentru întreaga lume, a fost decisă cu o mică întârziere. Din acest motiv, calendarul din toată lumea s-a decalat", precizează Sandra Alexiu.Președintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov a subliniat că vina pentru întârzierea vaccinului în cabinete nu aparține autorităților din România: "Ai noștri au altă vină: că medicii de familie trebuie să se ducă să își ia singuri vaccinurile de la Direcțiile de Sănătate Publică, la medicii de familie trimit vaccinuri ultima dată etc.""Din fericire, anul acesta au luat puțin mai multe vaccinuri și au cumpărat vaccin tetravalent - au investit aproape de 4 ori suma față de anul trecut. Au cumpărat cel mai nou vaccin, vaccin tetravalent, nici nu mă așteptam ca anul acesta să facă această investiție. Nici nu știu dacă mai există vaccin trivalent sau dacă mai ia cineva", spune medicul.Totuși, Sandra Alexiu are emoții în legătură cu cantitatea de vaccinuri care va ajunge în cabinetele medicilor de familie: "Anul trecut, spre exemplu, am avut colegi în București care au cerut 500-600 de doze de vaccin și au primit 20."În România a fost declarată oficial, la începutul acestui an (pe 30 ianuarie), epidemie de gripă, care s-a încheiat oficial după aproape 3 luni.