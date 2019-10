Nereguli grave constatate după controalele la spitalele de psihiatrie: La Săpoca numărul pacienților internați depășește numărul de paturi, iar spitalul nu are contract cu o firmă de pază

"În urma controlului pe care l-am dispus la spitalele de psihiatrie au fost controlate 4 spitale de maximă siguranţă cu 1.805 paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8.841 de paturi și 91 de secţii de psihiatrie din cadrul spitalelor judeţene cu 5.427 de paturi. În total, 16.073 de paturi de psihiatrie la nivelul ţării", a anunțat ministrul Sănătății."În urma acestor controale, acolo unde a fost cazul și existau suspiciuni de natură penală, aceste rapoarte au ajuns la Parchet, dar acolo unde nu existau suspiciuni rezonabile am considerat că nu trebuie să încărcăm munca Parchetelor", a precizat Sorina Pintea.Potrivit ministrului Sănătății, după tragedia de la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca a fost declanșat "primul control de acest fel, în sensul că, pentru prima dată, s-a stipulat foarte clar că se verifică calitatea actului medical. Direcțiile de Sănătate Publică aveau abilitatea să verifice aceste aspecte, dar am stabilit noi proceduri astfel încât avem un prim raport. Imediat după tragedia de la Săpoca am declanşat control la toate unităţile de psihiatrie din ţară."Sorina Pintea a precizat că Ministerul Sănătății va prezenta, în cursul zilei de astăzi, prin intermediul unui comunicat de presă, concluziile mai amănunțite ale controlului la spitalele de psihiatrie din țară.