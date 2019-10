"Are nevoie de tine. Vorbește cu ea!" - campanie împotriva cancerului la sân: O boală tratabilă și chiar curabilă, dacă este depistată la timp

De asemenea, în centrul comercial Orhideea din București, studenții de la Facultatea de Medicină și Farmacie 'Carol Davila' le învață zilnic pe femei, în perioada 7-20 octombrie, cum să își facă autopalparea sânilor în mod corect, cu ajutorul unor mulaje anatomice speciale şi al unui film educaţional.







"În ultimii ani, cancerul de sân a devenit o boală tratabilă și chiar curabilă, în măsura în care acesta este depistat la timp. Pentru a ajunge la această țintă, este foarte important efortul de educare în privința depistării precoce, pentru toate femeile. Autopalparea poate fi un prim pas în direcția unei diagnosticări timpurii a cancerului de sân, cu condiția ca orice suspiciune să fie investigată suplimentar de un medic", explică medicul Dragoș Median, oncolog la Compartimentul de Oncologie Ginecologică din cadrul Spitalului Clinic Filantropia din București.





"Nu am făcut destul"









Pe lângă testările pentru cancerul de sân (examinare clinică, ecografie mamară, mamografie), medicii și studenții voluntari din cadrul caravanei "Nu am făcut destul" fac analize pentru inimă (tensiune, puls, EKG), controale ale alunițelor suspecte, spirometrii pentru a verifica funcția plămânilor, asigură calcularea indicelui de masă corporală (pentru gradul de obezitate) și fac teste pentru diabet (măsurarea glicemiei).





Peste 1.000 de femei din mediul rural vor fi testate gratuit în următoarele două luni pentru depistarea cancerului mamar. Caravana "Nu am făcut destul" adună, pentru al șaselea an consecutiv, medici și studenți la Medicină care vor oferi consultații și informații în 14 sate din județele Timiș, Hunedoara, Arad, Satu Mare și Bihor. În România, cancerul mamar ucide anual peste 3.000 de femei din cauză că boala nu este descoperită la timp. În lipsa unui program național de screening pentru depistarea precoce a bolii, specialiștii trag un semnal de alarmă și le îndeamnă pe femei să își facă lunar o autoexaminare și, cel puțin o dată pe an, să meargă la control la medicul specialist.





În octombrie, luna luptei împotriva cancerului la sân, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și Roche România au lansat campania "Are nevoie de tine. Vorbește cu EA!". Campania "Are nevoie de tine. Vorbește cu EA!" își propune să fie aproape de femeile diagnosticate cu cancer la sân și să le ofere speranţă şi susţinere pe parcursul tratamentului.În cadrul campaniei, 2.500 de hope kit-uri vor fi împărțite pacientelor cu cancer de sân din spitalele din București și din țară. Hope kit-ul conține materiale educaţionale despre cancerul de sân, produse de îngrijire - balsam de buze, cremă de față și cremă hidratantă de corp - precum şi o pereche de șosete călduroase, un termos şi un săculeț de ceai."Pentru pacientele diagnosticate cu cancer de sân este foarte important să ştie că nu sunt singure în lupta cu boala. Cu ajutorul acestui Hope Kit vrem să dăm un mesaj de speranţă pacientelor, să le ajutăm să treacă mai uşor peste perioadele mai dificile ale tratamentului, pentru a putea să iasă învingătoare din lupta cu această boală", spune Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer."Pin materialele educaționale despre autopalpare, vrem să ajutăm femeile să înteleagă că prevenția în cancerul de sân începe cu fiecare dintre noi", declară Oana Matei, dgroup medical manager Roche România.Cancerul de sân este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancere la femei și reprezintă principala cauză de deces prin cancer la femeile europene, potrivit Societății Europene de Oncologie Medicală. În România, peste 9.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de sân, respectiv o femeie la fiecare oră.Tot în luna octombrie, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer derulează și campania "Nu am făcut destul", care are ca scop oferirea de investigații medicale gratuite pentru depistarea cancerului la sân în rândul femeilor din mediul rural. Anul acesta, campania se desfășoară în 14 sate din Satu Mare, Arad, Timiș, Hunedoara și Bihor. Mai multe detalii despre campanie și programul complet al caravanei pot fi găsite pe www.invingemcancerul.ro