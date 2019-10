Protest anunțat de pacienți luni dimineață, în fața Casei de Asigurări de Sănătate. Conducerea CNAS i-a invitat la o întâlnire înaintea protestului

Protest in fata CNAS (arhiva)

"Am discutat cu mai multe asociații de pacienți pe acest subiect, dar se pare că nu cu toate. Invitația de luni are scopul de a oferi detalii pacienților privind accesul la acest tratament tuturor celor interesați. Am ales sa organizez această întâlnire cu o oră înaintea protestului, astfel încât să nu împiedic desfășurarea lui, dar să mă asigur că cei care doresc să protesteze știu foarte bine care este intenția CNAS și cunosc în detaliu situația. Sper ca toate asociațiile interesate să dea curs acestei invitații. De altfel, dacă există și alte asociații interesate de acest tratament, vor fi binevenite la întâlnirea de luni", a declarat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.