Accidentul din Ialomița: Cele 6 rănite internate în spitale din București sunt în stare stabilă

Din cele 6 femei, 4 sunt internate înca in secțiile de Terapie Intensivă ale unităților medicale, iar una în sectia de chirurgie plastică."Starea lor este bună, stabilă sunt detubate si conștiente. Am vorbit cu toate, inclusiv cu fata de 19 ani care e mai grav. Medicii spun ca se vor recupera. Am vorbit cu ele si cu cadrele medicale care le îngrijesc despre accident, dar si despre tratamentul medical necesar pe care îl primesc. Le urez sanatate si recuperare cât mai rapida", a afirmat ministrul Sănătății.