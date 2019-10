Inițiativa 2035 - Prima Generație Fără Tutun, formată din 350 de ONG-uri, apel pentru înăsprirea legislației anti-tutun: "36.800 de români mor anual din cauza fumatului"

În aceste condiții, cele peste 350 de organizații non-guvernamentale, medicale, academice, de protejare a drepturilor tinerilor și copiilor solicită, din nou, Parlamentului și Guvernului României:







1. Adoptarea de urgență a modificărilor legislative care să îndepărteze orice surse de publicitate și promovare, directă și indirectă, pentru produsele din tutun.







2. Modificarea și completarea urgentă a legislației din domeniul reducerii consumului de tutun în ceea ce privește utilizarea produselor din tutun, nicotină sau țigări electronice în spațiile publice închise.







3. Adoptarea de politici fiscale uniforme pentru toate produsele din tutun, adresând vidul legislativ care permite taxarea la niveluri inferioare a produselor noi apărute pe piață.











1. Prof. Dr. Gheorghe Borcean, Președinte Colegiul Medicilor din România



2. Academician Prof. Dr. Victor Voicu, Președintele Societății Române de Farmacologie Clinică, terapeutică și toxicologie clinică



3. Prof. Dr. Ruxandra Ulmeanu, Președinte Societatea Română de Pneumologie



4. Prof. Dr. Florin Mihălțan, Fost Președinte al Societății Române de Pneumologie



123. Ramona Brad, Director Proiect Inițiativa 2035 Fără Tutun, Președinte Asociația Generația România Sănătoasă 2035







" Urgența de sănătate publică reprezentată de consumul de tutun în România a fost, în mod repetat, adusă în atenția autorităților publice din România de către principalele organizații medicale, academice, științifice, de tineret și protejare a drepturilor copiilor. Toate aceste organizații și experți în sănătate publică au adus date și dovezi clare în sprijinul nevoii adoptării de politici publice care să ducă la diminuarea poverii reprezentate de bolile provocate de consumul de tutun", arată reprezentanții Inițiativei 2035-Prima Generație Fără Tutun a României.Potrivit acestora, "ultimele anchete epidemiologice au indicat o situație gravă în ceea ce privește consumul de tutun în rândul copiilor și adolescenților din România:aproape jumătate de milion de copii români cu vârsta între 10 şi 18 ani (477.050), reprezentând aproximativ un sfert din totalul copiilor din această categorie de vârstă, au încercat cel puţin o dată în viaţă să fumeze (Studiu Unicef 2015)14,6% dintre copiii şcolarizaţi cu vârsta între 13 şi 15 ani fumează actual tutun (au afirmat că au fumat în ultimele 30 de zile), ceea ce înseamnă că aproximativ 90.000 de copii (90.699) din această categorie de vârstă au şanse mari de a deveni în curând fumători zilnici (WHO Global Youth Tobacco Survey 2017)30.690 copii cu vârsta de 15 ani, reprezentând 14% din totalul acestei categorii de vârstă, fumează deja zilnic (WHO Health Behaviour in School-aged Children 2014)""Dincolo de impactul de netăgăduit asupra stării de sănătate a populației din România, rezultatele celui mai recent studiu de impact economic publicat în anul 2018 și realizat pe 152 de țări ale lumii arată că România alocă anual 4.2% din PIB-ul său și 5% din totalul cheltuielilor sistemului de sănătate pentru costuri directe și indirecte asociate consumului de tutun. 24 de Miliarde de RON a reprezentat, la nivelul anului 2012, impactul devastator al consumului de tutun asupra economiei României. (Sursa- Goodchild M, Nargis N, Tursan d'Espaignet EGlobal economic cost of smoking-attributable diseasesTobacco Control 2018;27:58-64.)", subliniază reprezentanții Inițiativei Fără Tutun.Ei adaugă că "toate aceste date indică nevoia adoptării de urgență a unor măsuri care să contribuie la denormalizarea obiceiului de consum și să accelereze scăderea numărului de tineri care sunt expuși, încearcă și ulterior continuă consumul produselor din tutun"."Strategia cea mai eficientă, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, este descurajarea debutului consumului acestor produse, existând metode și instrumente eficiente și specifice(World Health Organization. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Romania Tobacco control factsheet. 2016). Dintre acestea, îndepărtarea oricăror surse de publicitate, directă sau indirectă pentru produsele din tutun și țigări electronice, reducerea expunerii la fumat pasiv sau taxarea adecvată și uniformă a produselor din tutun și țigărilor electronice sunt considerate ca fiind cele mai eficiente politici publice care duc la scăderea prevalenței consumului în rândul categoriei de vârstă 13-15 ani", afirmă reprezentanții Inițiativei 2035.4. Direcționarea taxelor suplimentare aferente în campanii educaționale la nivel național adresate prioritar grupei de vârstă de debut a consumului de tutun-13-15 ani, precum și pentru sprjinirea renunțării la fumat.5. Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Președinte Societatea Română de Cardiologie6. Prof. Dr. Bogdan Alexandru Popescu, Președinte Ales al Societății Române de Cardiologie7. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Președinte Fundația Română a Inimii8. Prof. Dr. Dan Gaiță, Președinte Forumul Național de Prevenție9. Prof. Dr. Mircea Beuran, Președinte al Senatului Universitar din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București10. Prof. Dr. Mircea Cinteză, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București11. Prof. Dr. Alexandru Rafila, membru Comitet Regional OMS12. Prof. Dr. Maria Sajin, Șef Departament Patologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București13. Prof. Dr. Ion Bruckner, Președinte Societatea Română de Medicină Internă14. Prof. Dr. Mihai Ionac, Secretar General al Societății Române de Chirurgie Vasculară15. Prof. Dr. Roxana Silvia Bumbăcea, Președinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică16. Prof. Dr. Ioan Mircea Coman, Fost Președinte Fundația Română a Inimii17. Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Societatea Română de Endocrinologie18. Dr. Raed Arafat, Societatea de Medicină de Urgență și Catastrofă din România/Fundația pentru SMURD19. Prof. Dr. Miron Bogdan, Președinte Fundația Pneuma20. Dr. Dina Mergeani, Președinte Societatea Națională de Medicină a Familiei21. Dr. Rodica Tănăsescu, Vice-Președinte Asociația Medicilor de Familie București22. Dr. Cristina Cornelia Isar, Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei/Grupul RespiRo al CNSMF/Societății Naționale de Medicină a Familiei23. Dr. Cătălina Panaitescu, Grupul RespiRo al CNSMF/Societății Naționale de Medicină a Familiei24. Dr. Valeria Herdea, Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF)25. Prof. Dr. Popescu Mircea Ioachim, Medic primar cardiolog, Șef Clinică Cardiologie Oradea26. Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu, Decanul Facultății de Medicină Iuliu Hațieganu, Universitatea de Medicină și Farmacie ClujNapoca, Președinte al Asociației Decanilor Facultăților de Medicină din România27. Prof. Dr. Doina Adina Todea, Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca Iuliu Hațieganu, Medic Primar Pneumologie, Membru în Comisia de Pneumologie a Ministerului Sănătății28. Prof. Univ. Dr. Călin Emilian Hințea, Decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea BabeșBolyai, Cluj-Napoca29. Prof. Dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș30. Prof. Dr. Kikeli Pal Istvan, Preşedinte Fundaţia Procardia31. Prof. Dr. Zoltan Abram, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș32. Prof. Dr. Monica Tarcea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (cercetător în domeniul fumatului)33. Conf. Dr. Valentin Nădășan, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș34. Prof. Univ. Dr. Sorin Rugina – Rectorul Universității Ovidius din Constanța35. Conf.dr. Antigona Trofor, Coordonator al Ghidului Societății Române de Pneumologie pentru renunțare la fumat și asistența de specialitate a fumătorului36. Șef de Lucrări Dr. Ștefan Dan Mihăicuța, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, Fundația Cardioprevent37. Conf. Dr. Carmen Orban, Manager Institutul Clinic Fundeni38. Dr. Beatrice Mahler, Manager, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta București39. Conf. Dr. Oana Arghir, Facultatea de Medicină Universitatea Ovidius din Constanța, Director Medical Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța40. Dr. Edith Simona Ianosi, Clinica Pneumologie Tîrgu Mureș41. Dr. Cristian Meghea, Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării/Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Michigan State University42. Dr. Daniel Mardare-Direcția de Sănătate Publică Iași43. Dr. Magdalena Ciobanu, Expert al Organizației Mondiale a Sănătății și Comisiei Europene pentru Controlul Tutunului44. Dr. Teodora Ciolompea, Manager Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian, București45. Dr. Alexandra Cucu, Institutul Național de Sănătate Publică46. Conf. Dr. Florentina Furtunescu, Institutul Național de Sănătate Publică47. Cezar Irimia, Președinte Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer/Alianța Pacienților Cronici din România48. Vasile Barbu, Președinte Asociația Națională pentru Protecția Pacienților din România49. Marinela Debu, APAH-RO, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România50. Iulian Petre , Director Executiv Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA/Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC)51. Gabriela Paleru, World Vision România52. Mircea Timofte, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România53. Adriana Melnic, Director Executiv Societatea Română de Cancer54. Ramona Alexandrescu, Centrul European pentru Prevenirea Adicțiilor55. Dr. Marius Geantă, Președinte Centrul pentru Inovație în Medicină56. Cristina Vladu, MD, MA, Expert Politici de Sănătate, Centrul pentru Politici Comunitare57. Vania Limban, Asociația Moașelor din România58. Bogdana Bursuc, Mind Institute România59. Dr. Tania Rădulescu60. Conf. Univ. Dr. Dan Cimpoeru, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București61. Ioana Cristea - Președinte Fondator - Asociația OncoPacienților PHOENIX Bucuresti62. Eugenia Barbu- A.C.T.O.R.- Asociația Culturală pentru Teatru și Origami din România63. Raluca Bârzu, Președinte Asociația Câștigă Viața64. Rodica Ioniță, Președinte Federația Patronatelor Farmaceutice din România65. Diana Mereu, Director Executiv RASCI66. Vlad Mixich, Observatorul Român de Sănătate67. Aurelian Dragoș Mohan și Cristina Andrada Baba, Delegati de Tineret al României la ONU68. Teodor Cristian Blidaru și Horea Chirilă, Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România69. Elisabeta Mușat, Președinte Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România70. Alin Grigore, Președinte Forumul Tinerilor din România71. George Uzun, Președinte Uniunea Studenților din România72. Petrișor Laurențiu Țucă, Președinte Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România73. Elena Maral Daoud, Federația Studenților în Medicină Dentară din România74. Petru Apostoaia, Președinte Consiliul Național al Elevilor75. Mihai Dragoș, Președinte Consiliul Tineretului din România76. Maria Francesca Cristea, Delegat de Tineret la Uniunea Europeană77. Ciprian Văcaru, Președinte Organzația de Tineret a Blocului Național Sindical78. Iulian Dascălu, Președinte Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret79. Mircea Matei, Președinte Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița80. Fundația pentru Tineret Olt81. Fundația Județeană pentru Tineret Suceava82. Rares Bogdan Baloi, Președinte Societatea Studenților în Medicină din București83. Alexandru Constantin Sîrbu, Președinte Organizația Studenților Medicinisti din Cluj84. Andreea Podeanu, Președinte Societatea Studenților Mediciniști Craiova85. Stefana Luca, Președinte Societatea Studenților Mediciniști Iași86. Cosmin Filip, Președinte Societatea Studenților în Medicină Timișoara87. George Mihele, Președinte Asociația Studenților Mediciniști din Oradea88. Maria Dinuță, Președinte Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni89. Dalia Dreptate, Președinte Liga Studenților Tîrgu-Mureș90. Rareș Oprea, Președinte Asociația Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici din Constanța91. Consiliul Tinerilor Instituționalizați92. Dr. Marina Oțelea, Președinte Asociația SAMAS-Sănătate pentru Mamă și Copil93. Sînziana Ioniță Ciurez, Fundația Crucea Albă94. Marian Ioniță, Asociația Inițiativa pentru Responsabilitate Publică95. Ana Măiță, Asociația Mame pentru Mame96. George Roman, Salvați Copiii România97. Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, Asociația Dăruiește Viață98. Melania Medeleanu, Asociația MagiCamp99. Rozalina Lapadatu, Președinte Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA100. Măriuca Ivan, Director General Crucea Alb-Galbenă România101. Ovidiu Covaciu, Președinte Societatea Raționalistă Română102. Maria Culescu, Președinte Asociația M.A.M.E.103. Mădălina Argăseală, Director Executiv Asociația Română pentru Promovarea Sănătății104. Marius Eremia, Director Executiv Aer Pur România105. Vlad Alexandru Grosar, Președinte Asociația Youth Can Do It106. Dr. Oana Cristina Arghir, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța107. Cătălina Crainic, Asociația Children’s Joy108. Hajdu Hilda, Asociația Little People România109. Prof. Olga Rodica Cridland , Președinte Asociația P.A.V.E.L. (Asociația părinților cu copii bolnavi de cancer) /Vicepreședinte FABC110. Diana Vasiliu, Terapeut anti-fumat111. Cornel Radu-Loghin, Secretar General European Network for Smoking and Tobacco Prevention112. Daniel Dodoc, Fundația Romtens113. Conf. Univ. Dr. Postolache Paraschiva, Fundația "Flacăra Speranței"114. Denise Deshaies, AMURTEL România115. Daniela Sabadac, Asociația David Alexandru116. Vlad Petreanu, Jurnalist117. Paula Rusu, Jurnalist118. Lucian Mândruță, Jurnalist119. Izabela Pănescu, Jurnalist120. Avocat Sora Radu Valentin, Avocat Coordonator SORA ȘI ASOCIAȚII121. Avocat Sora Aniela Mihaela, Avocat Partener SORA ȘI ASOCIAȚII122. Avocat Andrei Bodescu, Avocat Colaborator SORA ȘI ASOCIAȚIILista completă a organizațiilor și persoanelor fizice susținătoare ale Inițiativei 2035 Fără Tutun poate fi consultată la adresa: http://2035faratutun.ro/organizatii-si-persoane-semnatare-ale-cartei/