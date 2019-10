VIDEO Premiul Nobel pentru Medicină a fost atribuit oamenilor de știință William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe și Gregg L. Semenza -UPDATE

Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat, luni, oamenilor de știință William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe și Gregg L. Semenza. Premiul a fost acordat pentru studiile privind adaptarea celulelor la schimbările din nivelurile de oxigen. Descoperirea deschide calea pentru dezvoltarea unor noi și promițătoare strategii de combatere a cancerului, anemiei și altor boli.



Celulele corupului uman folosesc oxigenul pentru a converti hrana în energie. Cei trei oameni de știință, un birtanic și doi americani, au descoperit modul în care celulele se adaptează atunci când nivelurile de oxigen scad. Academia suedeză a transmis că ”decoperirile lor elegante” conduc la tratamente în cazul anemiei și cancerului.



”Importanța fundamentală a oxigenului a fost înțeleasă de secole, însă modul în care celulele se adaptează la schimbările în nivelurile de oxigen a fost necunoscut până acum. Premiul Nobel de anul acesta este acordat pentru munca privind mecanismele moleculare ce arată modul în care celulele se adaptează la diferite surse de oxigen. Descoperirea deschide calea pentru dezvoltarea unor noi și promițătoare strategii de combatere a cancerului, anemiei și altor boli”.



Capacitatea organismului de a detecta oxigenul și variațiile lui poate activa producerea de noi globule roșii sau construcția de noi vase de sânge.



De asemenea, mecanismul joacă un rol important în ceea ce privește sistemul imunitar și primele faze de dezvoltare ale fătului în interiorul pântecului. Înțelegerea modului în care corpul uman detectează schimbările de nivel al oxigenului conduce la idei privind dezvoltarea de noi tratamente.



În cazul cancerului, tumorile pot prelua controlul asupra procesului, ceea ce accelerează răspândirea bolii.



Transmiterea de informații către organism privind producerea de noi globule roșii poate fi folosită în tratarea anemiei.

Unul dintre laureații premiului Nobel, Sir Peter Ratcliffe, după ce a aflat vestea.



“Grant proposal deadlines wait for no-one!"



Sir Peter Ratcliffe sitting at his desk working on his EU Synergy Grant application, after learning he had been awarded this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine.



