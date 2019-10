Sorina Pintea, întrebată dacă se mai dă şpagă în spitale: Informaţiile mele sunt că da, dar nivelul a scăzut

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, participă, joi, la ediţia a II-a a Conferinţei de îngrijire a pacientului "Rolul comunicării în îngrijirea pacientului - Comunicarea devine o artă atunci când vine din inimă", de la Satu Mare. La evenimentul care ţine două zile sunt înscrişi peste 300 de medici, atât din ţară cât şi din străinătate.





Mii de pacienți din toată țara au dat șpagă personalului medical, la solicitarea angajaților din spitale - este concluzia unui raport realizat de firma de audit Anti-Bribery Synergy în cadrul unui proiect al Ministerului Sănătății. Raportul a fost realizat pe baza răspunsurilor pacienţilor a 352 de spitale din întreaga ţară. Spitalul Universitar de Urgență din București, Spitalul Județean de Urgență din Brăila și Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan din Capitală ocupă primele 3 locuri în clasamentul spitalelor unde personalul medical a solicitat mită de la pacienți. Top 10 este completat de Spitalul Clinic Filantropia, Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș", Institutul Clinic Fundeni, Institutul Oncologic Al. Trestioreanu, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu (toate din București), Spitalul Județean de Urgență din Ploiești și Spitalul Județean Argeș.



Raportul realizat de Anti-Bribery Synergy se bazează pe răspunsurile oferite de pacienții a 352 de unităţi medicale din întreaga ţară la întrebarea "Vi s-au solicitat bani sau atenţii de către medici sau asistente?" În total, au fost primite 3.800 de răspunsuri afirmative. Anti-Bribery Synergy este un organism acreditat internaţional şi cu operaţiuni la nivel global specializat în audit, evaluare şi certificare a sistemelor de management anti-mită, bazate pe standardul internaţional ISO 37001. Topul mitei din spitalele românești a fost realizat de Anti-Bribery Synergy în cadrul unui proiect al Ministerului Sănătăţii, care a avut drept scop monitorizarea performanţelor operaţionale în domeniul combaterii mitei în spitalele din România.









"Informaţiile mele sunt că da. Avem un chestionar de feed-back pe care îl prelucrăm. Raportul acesta se publică pe site-ul ministerului, dar în afara acestor cifre seci eu am acces şi la date mai multe şi pot să văd şi spitalele unde se percepe declarativ, pentru că pacienţii spun asta. Nivelul a scăzut. Era de aşteptat să scadă. Nu va dispărea acest fenomen, decât poate în timp. Dar, suntem de vină cu toţii, şi pacienţi şi personalul medical. Mă întreba cineva dacă sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la Spitalul Judeţean Bistriţa, în sensul că managerul a instituit o regulă cum că pacienţii semnează la intrarea în spital că nu vor da şpagă. Cineva mă întreba de ce nu şi personalul medical? Personalul medical are un regulament de ordine interioară, are o fişă a postului în care nu scrie că trebuie să pretindă, dimpotrivă. Spuneam de multă vreme că, dacă fiecare ar respecta ceea ce e scris în fişa postului, lucrurile ar sta altfel", a afirmat joi Sorina Pintea, potrivit Agerpres.