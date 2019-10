Statul român va asigura tratamentul pe viață pentru răniții din Colectiv, promite Sorina Pintea: Suntem datori acestor tineri

"Cu siguranță, vom avea o discuție, nu am refuzat niciodată. Modificarea ordinului de ministru privind tratamentul pacientului ars s-a făcut cu reprezentantul răniților. Vom analiza această posibilitate, vom discuta cu răniții și vom da un răspuns potrivit (…) Statul român a decontat toate aceste operații, toate solicitările răniților au fost rezolvate, nu cred să existe probleme în a fi rezolvate în viitor. Noi suntem datori acestor tineri", a declarat Sorina Pintea, pentru Libertatea Supraviețuitorii incendiului din clubul Colectiv, care au suferit răni grave în seara de 30 octombrie 2015, cer ca statul român să le asigure costul tratamentelor de care au nevoie pe toată durata vieții, nu doar până la finalul anului 2020, ceea ce este "totalmente insuficient". Răniții din Colectiv au trimis ieri o scrisoare deschisă premierului Viorica Dăncilă și ministrului Sănătății, Sorina Pintea, în care arată că "trupurile noastre nu s-au refăcut după rănile suferite, și, conform actelor medicale primite de la medicii curanți, nici nu se vor mai reface vreodată, deoarece arsura este oricum o boală cronică, iar sechelele noastre postcombustionale, de o severitate neobișnuită, agravată de toate viciile de tratament, sunt permanente și vor necesita atenție medicală pe viață".Supraviețuitorii incendiului pot beneficia, în acest moment, de tratament gratuit doar până la finalul anului 2020, ceea ce, spun ei, este "totalmente insuficient". Ei atrag, de asemenea, atenția că "limitarea temporală a acordării sprijinului ne creează foarte mult stres emoțional și ne obligă să facem ceea ce putem numi un 'maraton' de operații complexe ce necesită anestezie totală, lucru care ne afectează serios sănătatea. Cei mai mulți dintre noi am suferit deja zeci de intervenții chirurgicale în doar 4 ani, pentru că ne grăbim să nu ne prindă 2020 cu ele nefăcute. Acest lucru are consecințe nefaste asupra sănătății noastre fizice și mintale și crește riscul de complicații serioase care se pot petrece în timpul anesteziei, ducând chiar până la deces. De asemenea, pentru a obține rezultate optime de pe urma operațiilor este ideal să existe pauze de câteva luni, sau uneori de câțiva ani între intervenții, pauze pe care noi nu ni le permitem din cauza acestei limitări temporale. Din moment ce sechelele noastre sunt permanente și nu pot fi tratate corespunzător într-o perioadă limitată de timp, este firesc ca perioada în care ni se acordă sprijin să fie nelimitată. Așa cum boala noastră este pe toată viața, avem nevoie ca și tratamentul să fie la fel".