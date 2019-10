Ziua internațională a luptei împotriva cancerului la sân: România nu are program național de screening, iar peste 3.000 de românce mor anual din cauză că boala este descoperită prea târziu

Calendarul campaniei "Nu am făcut destul 2019":

5 octombrie – Dudeștii Noi, județul Timiș;

6 octombrie – Teliucu Inferior, județul Hunedoara;

12 octombrie – Semlac, județul Arad;

13 octombrie – Petriș, județul Arad;

18 octombrie – Botiz, județul Satu Mare;

19 octombrie – Amați, județul Satu Mare;

26 octombrie – Brusturi, județul Bihor;

27 octombrie – Telechiu, județul Bihor;

2 noiembrie – Ghiorac, județul Bihor;

3 noiembrie – Dobrești, județul Bihor;

9 noiembrie – Hinchiriș, județul Bihor;

10 noiembrie – Colești, județul Bihor;

16 noiembrie – Hășmaș, județul Arad;

17 noiembrie – Beliu, județul Arad.





Campania de testare și informare "Nu am făcut destul" este organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) în parteneriat cu Asociația Pacienților Cronici din România (APCR).

"E foarte important să depistăm cazurile în situații curabile. Acest lucru înseamnă succes terapeutic, dar și costuri mai mici pentru sistemul național de sănătate. Clar, rezultatele se văd. Din păcate, nu avem încă în România un program național de screening pentru depistarea cancerului de sân, în ciuda promisiunilor repetate din partea autorităților", explică dr. Cătălin Costovici, medic primar oncolog.





Cezar Irimia







Experiența din anii trecuți a caravanei arată o femeie din 7 are o problemă medicală la sâni, însă refuză să meargă la la doctor, fie de frică, fie de rușine. În județele din Moldova, medicii au descoperit că 4 din 5 femei nu făcuseră niciodată un control medical la sâni, iar anul trecut, în județele din Ardeal, au fost depistate două cazuri de cancer mamar, peste media europeană care e de 1 caz la 1.000 de testări.

Pe 1 octombrie este marcată, în fiecare an, Ziua luptei împotriva cancerului de sân, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare cu privire la cancerul de sân şi de a sublinia importanţa campaniilor de informare, a prevenţiei şi programelor de screening.Pe lângă testările pentru cancerul de sân (examinare clinică, ecografie mamară, mamografie), medicii și studenții voluntari din cadrul caravanei "Nu am făcut destul" fac analize pentru inimă (tensiune, puls, EKG), controale ale alunițelor suspecte, spirometrii pentru a verifica funcția plămânilor, asigură calcularea indicelui de masă corporală (pentru gradul de obezitate) și fac teste pentru diabet (măsurarea glicemiei)."Încercăm în acest fel să ajungem noi la cei care nu reușesc să vină decât foarte rar la medic. Acolo unde medicii descoperă suspiciuni la ecografie, mergem mai departe – ne asigurăm că femeile fac, tot gratuit, mamografie în clinici de specialitate. Nu lăsăm pe nimeni de izbeliște. Descoperit la timp, cancerul mamar este tratabil", spune Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer."Prevenția nu se face cu promisiuni, așa cum crede Ministerul Sănătății. Se face cu efort, cu implicare, cu seriozitate, cu un plan național și mai ales cu o finanțare corectă. Noi nu am primit până acum din partea Ministerului decât promisiuni", atrage atenția Cezar Irimia.Din anul 2014, de la prima ediție a campaniei, caravana a trecut prin 25 de județe. Au fost implicați peste 250 de voluntari și au fost testate 5.408 de persoane din mediul rural.Campania este susținută de Roche, iCredit, Novartis, Pfizer, Bristol-Meyers Squibb, Avon, Accu-Chek și de voluntari de la Organizația Studenților Mediciniști din Cluj (OSM Cluj), de la Societatea Studenților în Medicină din Timișoara (SSMT) și de la Asociația Studenților Mediciniști din Oradea (ASMO). Perteneri media: TVR Cluj, TVR Timișoara, Radio România Timișoara, Radio Trinitas.Mai multe detalii despre campanie și programul complet al caravanei sunt disponibile pe site-ul www.invingemcancerul.ro