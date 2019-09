​VIDEOREPORTAJ Cum arată cel mai nou spital construit de la zero de statul român: Nimeni nu credea că va fi gata în 30 de luni

Un spital nou, construit de la zero la normele europene din 2019, cu circuite medicale gândite astfel încât să elimine riscul apariției infecțiilor nosocomiale și dotat cu aparatură de top. În plus, noul spital promite să aibă grijă și de relaxarea viitorilor pacienți: la intrare te întâmpină un imens acvariu cu pești, muzica se aude în surdină, pereții fiecărei secții sunt vopsiți într-o culoare veselă, dar diferită (lila, galben, verde deschis), există loc de joacă pentru copii, iar în curând va fi și internet wireless. Poate părea greu de crezut, dar vorbim despre cel mai nou spital construit de la zero de statul român.













Imagine: Matei Budeș

Montaj: Cătălin Voicu





În România, construcția de noi spitale de stat a fost o raritate în ultimii 30 de ani: Spitalul de Copii Gomoiu din București sau Institutul Regional de Oncologie din Iași sunt excepțiile. De asemenea, Asociația Dăruiește Viață, fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, construiește, în curtea spitalului Marie Curie din București, primul Spital de Oncologie și Radioterapie pediatrică din România, exclusiv din donații și sponsorizări.

"Nimeni nu a crezut că se va realiza în 30 de luni, cât s-a lucrat efectiv la spital", își începe povestea primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu.







Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni







La Mioveni s-a vorbit pentru prima dată despre construcția unui nou spital în anul 2010, când Guvernul de atunci a decis închiderea mai multor spitale din țară, inclusiv a celui din acest oraș, "pe considerentul că era un spital foarte mic și nu mai corespundea din punctul de vedere al normelor sanitare".

În plus, Mioveni are 3 mari platforme industriale, amintește primarul - a constructorului de autoturisme Dacia Renault, platforma de cercetare nucleară și platforma din zona Clucereasa, pentru elemente componente ale autoturismelor.









Construcția spitalului dorit la Mioveni încă din anul 2010 a intrat în linie dreaptă în 2016. În toamna 2016 s-a semnat contractul, iar în primăvara anului 2017 autoritățile locale au predat amplasamentul. O asociere de firme, două din România și una din Italia, a început construcția efectivă. "Nimeni nu a crezut că se va realiza în 30 de luni, cât s-a lucrat efectiv la spital", mărturisește primarul Ion Georgescu.

În plus, Automobile Dacia s-a implicat în dotarea Secției de Pediatrie a spitalului și în amenajarea a două spații de joacă pentru copiii internați.











La finalul lunii noiembrie - începutul lunii decembrie, spitalul urmează să fie predat Consiliului de Administrație, care va avea ca sarcină ocuparea posturilor disponibile cu personal medical - aproximativ 200 de posturi - ce vor fi ocupate prin concurs sau prin transfer de la alte spitale.

Spitalul Orășenesc din Mioveni în cifre:





Noul spital are 6 etaje, 250 de paturi, 6 secții și numeroase compartimente specializate.

Este dotat inclusiv cu compartiment de Primiri Urgențe, de Terapie Intensivă și bloc operator cu 4 săli de operație funcționale în același timp.

Unitatea de Primiri Urgențe poate prelua 4 ambulanțe în același timp.

Spitalul va avea secţii de Medicină internă - compartimente Medicină Internă, Gastroenterologie, Cardiologie, Neurologie, Diabet zaharat - Nutritie și Boli metabolice, Endocrinologie, Secția Pediatrie, Secția Chirurgie Generală - cu compartimentele Chirurgie Generală, Urologie, ORL, Chirurgie Vasculară, Ortopedie și Traumatologie, Secția Obstetrică-Ginecologie, Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie, compartiment Neonatologie, compartiment de Cardiologie și Radiologie intervențională, compartiment ATI, compartiment Primiri Urgențe, compartiment Imagistică Medicală, spitalizare de zi, precum și spaţii auxiliare cu birouri, farmacie, laboratoare, bucătărie, spălătorie pentru lenjerie și hainele pacienților, splălătorie pentru echipamentul personalului medical și morgă.

Este dotat cu angiograf pentru intervenții cardio-vasculare, aparatură de radiologie la cel mai înalt nivel cu rezonanță magnetică nucleară, computer tomograf, aparate de radiologie fixe și mobile și echipamente pentru intervenții minim invazive.

Spitalul dispune de 11 căi de evacuare, dintre care 4 la subsol.

A fost conceput să reziste la cutremure de 9,4 grade pe scara Richter.

Are adăpost antiatomic de 225 metri pătraţi, ce poate găzdui 100 de persoane. De asemenea, spitalul a fost dotat cu o cameră de decontaminare, în condițiile în care la Mioveni își desfășoară activitatea o platformă de cercetare nucleară.

Ferestrele spitalului nu se deschid, oxigenul se prepară în stația proprie a spitalului, iar aerul din camere se evacuează prin sistemul de ventilație.



25% din necesarul de energie este produsă eco, prin panourile montate pe acoperiș la ultimul etaj.

Clădirea poate funcționa independent timp de 48 ore cu energie electrică și apă, din resurse proprii, în caz de calamitate.

Spitalul o suprafaţă desfăşurată de 17.290 mp, volum clădire 66.382 mc, 13.000 mc de beton turnat, 1.400 de tone de armătură folosită, 260.000 m cabluri electrice utilizate, 9.700 mp tubulatură ventilație și climatizare, 17.650 metri de conducte sanitare, confecție metalică 100 tone, 2 UPS, două transformatoare și două generatoare.

Structura Spitalului Orășenesc din Mioveni:





Secția Medicină Internă I - 25 de paturi

Secția Medicină Internă II - 59 de paturi: Medicină internă - 11 paturi; Compartiment Gastroenterologie - 12 paturi; Compartiment Cardiologie - 12 paturi; Compartiment Neurologie - 12 paturi; Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice - 6 paturi; Compartiment Endocrinologie - 6 paturi

Secția pediatrie - 32 de paturi Secția Chirurgie Generală - 45 de paturi: Chirurgie Generală - 15 paturi, Compartiment Urologie - 6 paturi, Compartiment ORL - 6 paturi, Compartiment Chirurgie Vasculară - 12 paturi, Compartiment Ortopedie și Traumatologie - 6 paturi. Secția de Obstetrică-Ginecologie - 36 paturi Secția recuperare, medicină fizică și balneologie - 30 de paturi Compartiment Neonatologie - 11 paturi Compartiment ATI - 12 paturi Compartiment Primiri Urgențe TOTAL - 250 de paturi



Tot din donații și sponsorizări strânse de ONG-uri au fost renovate și dotate în ultimii ani câteva secții din spitalele românești. Veștile despre secții de spital renovate de ONG-uri vin mai des decât despre cele renovate de statul român.Celepromise în ultima campanie electorală și spitalul metropolitan din București (a căror construcție ar fi trebuit să înceapă în 2017) sunt, în cel mai fericit caz, în continuare la stadiul de proiecte pe hârtie., spune ministrul Sănătății.Spitalul din Mioveni a "scăpat" până la urmă de la închidere în 2010 grație faptului că orașul găzduiește o platformă de cercetare nucleară și, conform legii, era obligatoriu ca aici să existe un spital. Dar ideea construirii unui nou spital a rămas."Cred că cetățenii din Mioveni merită un spital modern, la standardele din 2019. Suntem 100.000 de suflete în Mioveni și zona Mioveni, și cred că merităm un spital modern, pentru noi și copiii noștri, dar și pentru cei care sunt în tranzit, să avem un act medical așa cum ne dorim fiecare. De multe ori, în sănătate, nu ai a doua șansă. Consider că aparatura și specialitățile pe care le vom avea, pentru unii dintre noi, vor însemna a doua șansă. Am vrut să dovedesc și străinilor care vin în zonă și tuturor celor care sunt în tranzit că putem fi un oraș european", spune, mândru, primarul Ion Georgescu.Spitalul din Mioveni, cum îi place primarului Ion Georgescu să spună, ", cu tot cu TVA, însemnând de la papuci, partea exterioară, mobilier, aparatură medicală, aparatură nemedicală, consumabile pentru început, instalațiile". 36 de milioane de euro au fost alocați din bugetul local, iar restul de bani din programul PNDL, PNDL II și încă 4 milioane de euro din Fondul de Rezervă al Guvernului României.Ceremonia de recepție a clădirii a avut loc pe 5 septembrie, dar spitalul este în acest moment în faza de obținere a avizelor de funcționare."Ne dorim să avem medici profesioniști, ne dorim ca și actualii medici care sunt la spitalul actual și vor fi transferați în spitalul nou să își schimbe mentalitatea și să se adapteze la condițiile noi de muncă și la tehnologia pe care am adus-o. Pentru că noi toți ne dorim un alt tip de act medical, ne dorim un act medical occidental, unul benefic și sper să pășească cu dreptul și oamenii să vadă o schimbare la 180 de grade față de secțiile din spitalul vechi. Sunt sigur că se va face această schimbare", spune primarul Ion Georgescu.