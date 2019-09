Mii de români descoperă anual că sunt alergici la ambrozie. Tu știi cum arată ambrozia?

Ce spune legea

În scopul distrugerii ambroziei şi prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsa între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei. De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări, să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei. Fiecare proprietar, stat sau privat, trebuie să-și întrețină terenurile, să nu le lase în paragină! amenzile sunt între 750 și 5000 de lei – în cazul persoanelor fizice – și între 5000 și 20.000 de lei, în cazul celor juridice.





Sunt prevederi de bun simț, așa cum există în țări ca Germania, Austria, Elveția, Italia sau Franța, chiar si vecina Ungaria, țări care au rezolvat problema buruienilor dăunătoare grav sănătății prin lege! O lege care se si aplica!







Unde crește ambrozia

Simptomele alergiei

Simptomele alergicilor la ambrozie: accese de strănut, ochi roșii și inlăcrimați mai tot timpul după reprize repetate de scărpinat, un nas ca un robinet, senzație de sufocare, strănuturi care dau amețeli teribile. Cine are prin preajmă un alergic la ambrozie știe că e un chin și că medicamentele destinate alergiei nu fac față. Netratată, alergia la ambrozie poate duce la ASTM.





Obligațiile statului

Știați că?

Ambrozia mai este cunoscută sub denumirile populare iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei!





Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozia atinge 6 milioane de români, majoritatea din vestul țării!





Ambrozia este o plantă cu talia semiînaltă de 50 -100 cm, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu rădăcina pivotantă foarte dezvoltată de 1,2 – 1,5 metri!





Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică.







În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani!





În România, se estimează că populația expusă la polenul de ambrozia atinge aproximativ 6 milioane de oameni, majoritatea din vestul țării. Evenimentul "Tu știi cum arată ambrozia?" este parte a campaniei "Viața fără ambrozie", campanie de informare si constientizare a importantei aplicarii Legii nr. 62/2018 privind combaterea efectelor buruienii ambrozia. Pentru a preveni alergiile severe la buruiana de paragină, Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Dezvotării Rurale au obligatia sa duca împreună campanii de informare şi conştientizare pentru limitarea ariei de extindere a acestei plante invazive. Din pacate, nu exista in prezent astfel de campanii publice si sunt foarte multi oameni care nici macar nu stiu cum arata ambrozia. Iar numarul celor care sufera de alergie la ambrozie este in continua crestere. Aceasta campanie nu e doar despre cei care suferă din cauza buruienii. Medicii spun că toate persoanele expuse zilnic la cantităţi mari de polen răspândite de "iarba pârloagelor" vor deveni alergice.