Sorina Pintea despre suspendarea exportului paralel de citostatice: Nu rezolvă problema, va fi completată de alte măsuri, inclusiv referitor la politica de prețuri. Trebuia de anul trecut să luăm această decizie

​Măsura suspendării pentru 6 luni a exportului paralel pentru 172 de medicamente - citostatice și imunosupresoare - nu va rezolva în totalitate problema crizelor de medicamente și va fi completată și de alte măsuri, admite ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ministerul Sănătății ar urma chiar în perioada următoare să pună în dezbatere publică încă o măsură complementară - un Ordin privind politica de prețuri, în condițiile în care statul român impune, în acest moment, pentru medicamente, cel mai mic preț din UE. Sorina Pintea admite și că "trebuia de anul trecut sau din primăvară să luăm această decizie".

Sorina Pintea a purtat luni seară, în cadrul unei emisiuni la Medika Tv, un dialog pe aceată temă cu Vlad Mixich, expert în politici de sănătate și fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului. Vlad Mixich a dezvăluit în premieră luni dimineață, într-un interviu acordat HotNews.ro , că cel puțin 54 de medicamente de pe lista de 172 de citostatice și imunosupresoare pentru care Ministerul Sănătății intenționează să suspende timp de 6 luni exportul paralel nu au fost exportate paralel, iar cauzele pentru care ele nu se găsesc în România ar putea fi cu totul altele. El a atras atenția că proiectul de Ordin al Ministerului Sănătății, publicat vinerea trecută în dezbatere publică, "e foarte prost și nu va rezolva toate crizele de medicamente"."Nu, nu se rezolvă problema (prin Ordinul privind suspendarea exportului paralel - n.red.). Este o măsură temporară, care va fi dublată de alte măsuri pe care Ministerul Sănătății le va lua în perioada imediat următoare și bineînțeles că orice act normativ sau pus în transparență decizională are la bază niște studii efectuate de specialiștii Agenției Naționale a Medicamentului și cei din Ministerul Sănătății", a afirmat Sorina Pintea, la Medika Tv."Așa cum spuneam, asta nu este o măsură care va rezolva problema. Zilele următoare sau chiar mâine va fi postat în transparență decizională un act normativ în completarea acestuia referitor la politica de prețuri", a anunțat ministrul Sănătății."Acest Ordin este pus în dezbatere publică, are 172 de DCI-uri aprobate de specialiști, l-am pus în dezbatere publică tocmai pentru a putea discuta și a rectifica, dacă este cazul, dar, categoric, celelalte măsuri cred că vor completa și vom putea rezolva această problemă care, totuși, trenează de foarte mult timp. Să ne aducem aminte că încă din 2015 sunt probleme legate de continuitatea aprovizionării cu medicamente - nu numai citostatice, ci și imunoglobulinele, care au înegistrat o discontinuitate încă din 2016, rezolvată în 2018, așa cum știți. Categoric, politica de preț este o problemă și am dezbătut aceste aspecte, apoi calculul taxei clawback, care iar ridică o problemă pe care o dezbatem", a adăugat ministrul Sănătății."I-aș aduce aminte domnului Mixich că în urmă cu ceva timp a prezentat Ministerului Sănătății propuneri pentru rezolvarea parțială a crizei medicamentelor, iar printre problemele pe care le-a identificat a fost și exportul paralel. Deci, iată, am ținut cont de ceea ce domnul Mixich ne-a spus în urmă cu câteva luni - el a făcut un studiu la cererea unui ONG și apreciez modul în care dânsul s-a implicat în aceste probleme. Aș spune că nu contează câte au făcut sau nu obiectul exportului paralel, noi suspendăm pentru o perioadă orice tentativă eventuală de export pentru aceste medicamente care înregistrează discontinuitate", a mai afirmat Sorina Pintea.Întrebată dacă există riscul unor sancțiuni europene: "Știu foarte bine la ce ne expunem, dar eu poate prefer să ne expunem la așa ceva decât să riscăm ca 10.000 de pacienți să nu aibă la timp medicamente.""Pe listă sunt puse corect medicamente care au fost exportate paralel în ultimii 2 ani în cantități foarte mari, mii de pastile pe lună, dau ca exemplu Dasatinib și Sorafenib. Au fost exportate în 2017, 2018 și în lunile care au trecut din 2019. De ce s-a așteptat atât de mult timp?""Dintr-un motiv foarte simplu: tocmai pentru a nu risca o procedură de infringement imediată. Am analizat foarte mult aceste aspecte, de aceea vă spuneam că în momentul în care am postat acest ordin în dezbatere publică știu foarte bine cum am documentat și ce vom trimite Comisiei Europene ca să nu riscăm această procedură. Da, și eu spun că am așteptat prea mult. Trebuia de anul trecut sau în primăvară să luăm această decizie.""Faptul că sunt 54 ne expune pe noi ca țară foarte mult atât la un infringement, cât și ca Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului să fie acționate în judecată. Un Ordin care ar putea să aibă ceva bun în el, cum este această listă, va fi transformat într-un Ordin de amendare și penalizare a României. Nu suspectez de rea voință sau de corupție, dar cred că este vorba de incompetență din partea unui anumit leadership din ANM.""Acest Ordin este în transparență decizională tocmai pentru a putea fi supus dezbaterii publice. Am anunțat că poate fi discutat și că va fi supus dezbaterii publice. Dar datele pe care eu le am sunt foarte solide legat de aceste aspecte. Acele 54 de produse sunt puse pe acea listă preventiv.""Agenția Medicamentului nu are de unde să știe când un medicament intră în discontinuitate pentru că este exportat paralel decât după ce a fost exportat. Discontinuitățile sunt notificate de actorii din piață.""Este un raport la care muncim de 3 luni de zile.""Tocmai de aceea am fost surprins să văd pe această listă medicamente care nu au ce căuta acolo și care expun România la penalități și procese. Pentru că crizele acelor medicamente nu se rezolvă prin această interdicție.""Sigur că da, sunt anumite medicamente pentru care crizele nu se rezolvă cu această interdicție. Să urmăriți transparența decizională la Ministerul Sănătății să vedeți cu ce venim în completare. Aceasta este o primă măsură și am un raport complet care m-a determinat să iau această măsură. Raportul nu este doar de la Agenția Națională a Medicamentului. Comisiile de specialitate sunt foarte importante, am centralizat necesarul pentru următoarele luni, astfel încât să asigurăm cu adevărat continuitatea. Și, vă spun sincer, eu mă bucur când cineva atrage atenția, pentru că un raport poate să fie incomplet.""Poate atrageți atenția ANM-ului sau îi întrebați de ce o treime dintre medicamentele de pe această listă perclitează scopul Ordinului. Dacă tot au lucrat, măcar să facă o treabă bună.""De asta vă asigur. Important este să avem medicamente pentru pacienți, acesta este scopul. Nu mă deranjează discuțiile în contradictoriu, eu nu am orgolii, eu vreau să rezolvăm o problemă. Știți foarte bine, discontinuități sunt de multă vreme. Până la urmă trebuie să tranșăm aceste lucruri."