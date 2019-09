​INTERVIU Vlad Mixich: Cel puțin 54 dintre medicamentele pentru care se suspendă exportul paralel nu au fost exportate paralel. Ordinul Ministerului Sănătății e scris foarte prost și nu va rezolva toate crizele de medicamente

​Cel puțin 54 de medicamente de pe lista de 172 de citostatice și imunosupresoare pentru care Ministerul Sănătății intenționează să suspende timp de 6 luni exportul paralel nu au fost exportate paralel, iar cauzele pentru care ele nu se găsesc în România ar putea fi cu totul altele, afirmă, într-un interviu pentru HotNews.ro, Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului și membru în conducerea Alianței Europene de Sănătate Publică. Vlad Mixich a ajuns la această concluzie după ce a analizat doar 100 dintre medicamentele de pe listă (în total pe listă sunt 172 de medicamente), însă numărul celor care nu lipsesc din cauza exportului paralel, ci din alte cauze, ar putea fi mai mare. Vlad Mixich atrage atenția că proiectul de Ordin al Ministerului Sănătății, publicat vinerea trecută în dezbatere publică, "e foarte prost și nu va rezolva toate crizele de medicamente".





Ministerul Sănătății a decis să suspende temporar - pentru 6 luni - exportul paralel de citostatice și imunosupresoare vitale pentru pacienții bolnavi de cancer sau care au suferit un transplant și care sunt insuficiente pe piața din România, a anunțat vinerea trecută ministrul Sorina Pintea. În total, 125 de citostatice și 47 de imunosupresoare nu vor mai putea fi distribuite în afara României pentru o perioadă de 6 luni, prevede un proiect de Ordin al Ministerului Sănătății publicat vinerea trecută în dezbatere publică. Motivul pentru care Ministerul Sănătății a luat această măsură este că unele firme retrag medicamentele de pe piața românească, unde acestea sunt mai ieftine, și preferă să le vândă în alte țări, pentru un preț mai bun. Sorina Pintea a precizat că măsura a fost recomandată de Agenția Națională a Medicamentului și că "vom respecta toți pașii, vom notifica Comisia Europeană și vom argumenta". Potrivit ministrului Sănătății, 12 citostatice esențiale sunt de negăsit în acest moment pe piața din România, pentru 48 de citostatice există risc mare de discontinuitate (să dispară de pe piață) în următoarele două luni, iar pentru 65 de citostatice în următoarele 3 luni.



"Legat de incompetență", Vlad Mixich amintește faptul că Agenția Națională a Medicamentului, "cea mai importantă instituție din domeniul farmaceutic", este condusă, de la începutul acestui an, de Marius Daniel Șișu, care "nu a reușit să intre la Facultatea de Farmacie. Vă dați seama? E ca și cum am pune pilot al celui mai mare avion de pasageri din lume un om care a picat examenul de piloți de avion și care a mai pilotat doar avioane de jucărie. De fapt nu noi l-am pus, l-a pus doamna Pintea, în calitatea sa de ministru al Sănătății. Sau poate că i-a fost impus, cine știe? Poate că domnul respectiv are inimă bună, poate că are ochi frumoși, dar nu de asta e nevoie acolo."













Încă ceva. Recent a fost aprobată legea de reorganizare a ANM-ului, după o amânare de trei ani. A fost aprobată o formă destul de apropiată de cea propusă în 2016 și lucrată, în bună măsură, de echipa fostului președinte al ANM, Nicolae Fotin. În noua lege se prevede, corect, ca funcția de președinte al ANM să fie ocupată în urma unui concurs. Repede, repede, după o amânare de trei ani, zilele trecute s-a publicat și metodologia de concurs. Îmi pare o grabă suspectă și mă tem ca nu cumva să se pregătească fraudarea acestui concurs repede, repede, înainte de căderea guvernului Dăncilă. Sper ca temerea mea să nu fie justificată, dar având în vedere antecedentele...













Nu, sigur că nu. E nevoie de un set întreg de măsuri care diferă de la medicament la medicament. Dacă pentru medicamente care sunt masiv exportate paralel, de exemplu Dasatinib sau Vinorelbin, interdicția poate rezolva crizele repetate, pentru cele care nu sunt deloc exportate paralel e nevoie de alte măsuri. Am publicat în 2018 alături de echipa Observatorului Român de Sănătate și de Asociația Dăruiește Viață, o analiză foarte amănunțită a situației, inclusiv soluțiile tehnice necesare. Am avut în urmă cu mai bine de un an o întâlnire cu ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, întâlnire în care i-am prezentat pe larg datele și soluțiile propuse și dumneaei ne-a promis că într-o lună va purcede la rezolvarea situației. Asta se întâmpla în vara lui 2018. În realitate, de atunci până la publicarea acestui ordin nu s-a făcut nimic. Nimic! Și asta e o problemă pentru că în 2018 și 2019 au fost scoase din România mii și mii de cutii de medicamente destinate bolnavilor români de cancer. Nu știu dacă ministrul Sănătății a știut asta, dar președintele Agenției Naționale a Medicamentului sigur a știut pentru că datele respective ajung la el. Și întrebarea firească este: dacă în ultimii doi ani, lună de lună, mii de cutii de medicamente pentru bolnavii de cancer au ieșit din România, de ce autoritățile se decid să ia măsuri abia acum, atât de târziu? De ce autoritățile nu au făcut nimic 2 ani, timp în care distribuitorii paraleli au făcut profituri grase și pacienții români cu cancer au găsit cu greu medicamente esențiale pentru viața lor? Și din păcate chiar și măsurile propuse tardiv sunt incomplete și vor rezolva doar o parte a crizelor de medicamente.









Vlad Mixich - expert în politici de sănătate, fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului

În ultimii ani, Vlad Mixich a lucrat în mai multe țări europene ca expert al Comisiei Europene și în proiecte ale Băncii Mondiale, fiind activ în consolidarea și reforma sistemelor de sănătate. Absolvent al Facultății de Medicină din Timișoara, Vlad Mixich deține și un masterat în politici internaționale de sănătate de la London School of Economics and Political Science. În ultimul an, a predat și derulat activități de cercetare la Școala de Sănătate Publică a Universității Emory din Statele Unite, unde a colaborat cu Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC).















"Am analizat 100 din medicamentele de pe lista respectivă și 54 nu au fost nici măcar o singură dată exportate paralel din martie 2017 până în prezent. Cum se justifică atunci interzicerea exportării lor? Pe baza a ce? Fie Agenția Națională a Medicamentului, cea care înțeleg că a recomandat lista, ascunde ilegal date și nu ne spune că de fapt și acele 54 de medicamente au fost scoase din țară în ultimii trei ani. Fie este vorba de incompetență crasă pentru că interzicerea fără motive, fără date, a exportării acestor medicamente expune statul român la procese declanșate de distribuitori. Vlad Mixich este și președintele Observatorului Român de Sănătate, ONG care își propune să contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate din România prin desfăşurarea de studii de cercetare privind performanța politicilor si a serviciilor de sănătate. Vlad Mixich și ONG-ul pe care îl conduce nu au acceptat niciodată și nu acceptă finanțări din partea industriei farma.