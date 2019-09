30 octombrie, declarată "Ziua pacientului cu arsuri"

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților (for decizional) cu 257 de voturi "pentru" și 8 abțineri. Legea prevede organizarea de evenimente pentru prevenirea apariției de incidente care pot duce la arsuri."Ziua pacientului cu arsuri poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanțe ale României în străinătate, entități medicale publice și private, prin organizarea de evenimente dedicate prevenirii apariției de incidente care ar putea produce incendii și ar putea conduce la rănirea gravă prin arsuri a participanților, precum și îngrijirilor necesare pacientului cu arsuri", se arată în primul articol al legii adoptate.Conform articolului 2 al legii, Ministerul Sănătății este responsabil pentru coordonarea activității dedicate "Zilei pacientului cu arsuri".Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 12 decembrie 2018, primul for sesizat, și urmează să fie trimis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.În urma incendiului din clubul bucureștean Colectiv din 30 octombrie 2015 au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi încă 38 de răniți, numărul victimelor ajungând atunci la 64. La un an și 9 luni după tragedie, o a 65-a victimă a incendiului a murit.