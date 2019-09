​EXCLUSIV Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății: Radu Deac a condus aproape 5 ani Agenția de Transplant după ce a fost numit "fără respectarea prevederilor legale"

​Radu Deac, directorul Agenției Naționale de Transplant în perioada 6 decembrie 2013 - 4 iulie 2018, a fost numit la conducerea ANT la vârsta de 73 de ani prin delegație, nu prin examen sau concurs, așa cum prevede legea. Practic, Radu Deac a condus timp de 4 ani și jumătate Agenția de Transplant fără ca numirea sa în această funcție "să respecte prevederile legale în vigoare" - este una dintre concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății la ANT, document obținut de HotNews.ro.







Radu Deac a fost numit director al Agenției Naționale de Transplant în mandatul de ministru al Sănătății al lui Eugen Nicolăescu. Deac a fost îndepărtat de la conducerea ANT în iulie anul trecut, printr-o decizie a actualului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, și înlocuit cu Anca Baculea Mureșan.







Controlul Corpului de control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a avut loc anul trecut, în perioada vara-toamna 2018, fiind o inițiativă a ministrului Sorina Pintea, iar raportul a fost finalizat în decembrie anul trecut.



Autorii raportului au solicitat și un punct de vedere al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București cu privire la numirea lui Deac, iar punctul de vedere este următorul: "Noțiunea de numire cu delegație nu își găsește un suport juridic în Codul Muncii, reglementarea comună de ocupare a posturilor vacante într-o unitate bugetară fiind concursul sau examenul după caz. I.T.M. București menționează că asupra legalității documentelor pe care le anexați adresei dvs. nu se poate pronunța decât instanța judecătorească la sesizarea unei părți interesate."





Concluziile controlului realizat de Corpul de control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant (sursa: raportul Corpului de control la Agenția Națională de Transplant):







"Referitor la numirea domnului prof. dr. Radu Deac în funcția de director executiv la Agenția Națională de Transplant.





Din verificarea modului în care domnul prof. univ. Radu Deac a fost numit director executiv, au fost constatate unele deficiențe, având în vedere faptul că la data numirii prin ordin de ministru avea 73 de ani împliniți, cât și faptul că instituția publică a încheiat un contract individual de muncă fără respectarea prevederilor legale în vigoare.





Pentru clarificarea modului în care domnul prof. univ. dr. Radu Deac a fost numit director executiv la Agenția Națională de Transplant, cu adresele nr. 33998/09.07.2018, nr. 330998/17.07.2018 și nr. 33998/05.09.2018, s-au solicitat la Direcția Generală Juridică și Resurse Umane documente referitoare la ordinul de ministru de numire pe funcție, avizul juridic dat de structura de specialitate și documente din care să reiasă funcția anterioară deținută, din care a fost delegat pentru ocuparea funcției de director executiv.





3. Cu adresa nr. 33998/07.09.2018, s-a comunicat la Direcția Control și Integritate/Serviciul control de către Direcția Generală Juridică și Resurse Umane următoarele:





- Domnul prof. univ. dr. Radu Deac a fost numit cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant București, conform Ordinului ministrului Sănătății nr. R/702/26/11.2013, din dispoziția ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, a domnului Eugen Nicolăescu, începând cu data de 26.11.2013;





- Biroul Încadrări Personal din cadrul Direcției Generale Juridice și Resurse Umane nu deține documente din care să ateste funcția deținută anterior numirii de domnul prof. univ. dr. Radu Deac;





- La data de 5.07.2018, ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/2013 și-a încetat aplicabilitatea.







Din analiza documentelor transmise la Direcția Control și Integritate/Serviciul control de către Direcția Generală Juridică și Resurse Umane privitoare la numirea domnului prof. univ. dr. Radu Deac s-au constatat următoarele aspecte:





- Domnul prof. univ. dr. Radu Deac a fost numit cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant la vârsta de 73 de ani;





- Biroul Încadrări Personal din cadrul Direcției Generale Juridice și Resurse Umane nu deține documente din care să ateste funcția deținută anterior numirii de domnul prof. dr. Radu Deac;







- Doamna dr. Nimereanu Beatrice, fost director general la Direcția Generală Resurse Umane și Certificare a emis Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, în condițiile în care la date emiterii acestui ordin domnul prof. dr. univ. dr. Radu Deac avea vârsta de 73 de ani și fără existența documentelor care să ateste funcția deținută anterior;







- Domnul Diga George, fost secretar general a avizat Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, în condițiile în care la data emiterii acestui ordin domnnul prof. univ. dr. Radu Deac avea vârsta de 73 de ani și fără existența documentelor care să ateste funcția deținută anterior;







De asemenea, din verificarea modului în care a fost încheiat Contractul individual de muncă al domnului prof. univ. dr. Radu Deac, înregistrat în Registrul General de Evidență a Salariaților la nr. 02/05.12.2013, s-au constatat următoarele aspecte:





"Încheierea contractului individual de muncă al domnului profesor Radu Deac de către Agenția Națională de Transplant nu a respectat prevederile legale în vigoare, aceasta se putea realiza doar în condițiile în care exista un concurs/examen pentru ocuparea postului, iar noțiunea de numire cu delegație nu are suport juridic prevăzut în Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.Prevederi legale nerespectate: Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.Persoane responsabile: Fosta conducere a Agenției Naționale de Transplant", - se arată în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății redactat în urma controlului trimis anul trecut de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, la ANT.Direcția Generală Juridică și Resurse Umane a răspuns la solicitările prin adresele menționate anterior la Direcția Control și Integritate/Serviciul Control, după cum urmează:1. Cu adresa nr. 33998/12.07.2018 s-au transmis în copie următoarele documente:- Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, de numire cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant a domnului prof. dr. Radu Deac;- Referatul Direcției generale resurse umane și certificare aprobat de conducerea Ministerului Sănătății sub nr. E.N. 11961/25.11.2013;2. Cu adresa nr. 33998/17.07.2018, s-a transmis în copie avizul juridic care a stat la baza Ordinului ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, de numire cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant a domnului prof. dr. Radu Deac.- Părțile contractului sunt la angajator - persoana juridică Agenția Națională de Transplant, reprezentatp de către domnul Nica Andrei în calitate de director adjunct, cu drept de semnătură pentru director executiv, și salariatul domnul prof. univ. dr. Radu Deac.Comisia de control apreciază faptul că încheierea contractului individual de muncă trebuia făcută între Ministerul Sănătății ca angajator și salariatul care deține funcția de director executiv al agenției, acesta fiind ordonator terțiar de credite.- Rubrica "Durata contractului" nu a fost completată, făcându-se însă trimitere la Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, în care se menționează faptul că domnul prof. univ. dr. Radu Deac a fost numit cu delegație "până la revocarea unilaterală din funcție de către ministrul Sănătății sau până la ocuparea postului prin concurs".Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, republicată, privind sistemul unitar de pensii publice, "într-o instituție publică poate fi angajat un pensionar cu contract individual de muncă pe durată determinată".Având în vedere cele de mai sus, pentru clarificarea cu celeritate a legalității încadrării în funcția de director executiv cu delegare a domnului prof. univ. dr. Radu Deac la Agenția Națională de Transplant, cu adresa nr. 43847/29.08.2017, s-a solicitat punct de vedere la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.Prin adresa nr. P/7239/57068/07.09.2018, înregistrată la Ministerul Sănătății sub nr. 43847/17.09.2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București a comunicat următoarele: "Având în vedere cele două documente anexate adresei dvs., respectiv Ordinul nr. 702/26.11.2013 și contractul individual de muncă nr. 02/05.12.2013, I.T.M. București sesizează aspecte ce ar indica o antiteză în ceea ce privește natura juridică a raportului dintre 'directorul executiv' și unitatea angajatoare. I.T.M. București se limitează la a preciza că numirea/revocarea, pe de o parte, și angajarea/concedierea pe de altă parte, vizează fapte juridice cu efecte diferite asupra raporturilor juridice între directorii executivi și unitatea angajatoare. În acest sens aprecziem că tipurile de noțiuni (numire-angajare/revocare-concediere) nu se pot combina, acestea acționând diferit sub aspectul incidenței Codului muncii. Facem și precizarea că noțiunile numire cu delegație/revocare din funcție nu se circumscriu trăsăturilor unui contract individual de muncă. De altfel, noțiunea de numire cu delegație nu-și găsește suportul juridic în Codul Muncii, reglementarea comună de ocupare a posturilor vacante într-o unitate bugetară fiind concurdul sau examenul după caz. I.T.M. București menționează că asupra legalității documentelor pe care le anexați adresei dvs. nu se poate pronunța decât instanța judecătorească la sesizarea unei părți interesate."Din adresa ITM București reiese că încheierea contractului individual de muncă al domnului profesor Radu Deac de către Agenția Națională de Transplant nu a respectat prevederile legale în vigoare, aceasta se putea realiza doar în condițiile în care exista un concurs/examen pentru ocuparea postului, iar noțiunea de numire cu delegație nu are suport juridic prevăzut în Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.Prevederi legale nerespectate: Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.Persoane responsabile: Fosta conducere a Agenției Naționale de Transplant."