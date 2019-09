Vlad Voiculescu despre spitalele regionale: Oare așa au promis? 7 ani? Sorina Pintea uită că din 2014, când Comisia Europeană ne-a pus pe tavă bani pentru spitale, PSD nu a făcut nimic

"Sorina Pintea uită că din 2014, când Comisia Europeană ne-a pus pe tavă bani pentru spitalele regionale, PSD nu a făcut nimic. Nici măcar un rând cu sens în vreun document intern din Ministerul Sănătății", este reacția fostului ministru Vlad Voiculescu la anunțul de astăzi al Sorinei Pintea că spitalele regionale din Cluj, Iași și Craiova ar putea fi gata abia peste 7 ani. "Oare așa au promis? Voi așa vă amintiți? 7 ani?", subliniază fostul ministru.

"Sorina Pintea uită că terenurile pentru spitale au fost identificate deja în 2016 și acordul cu BEI a fost încheiat tot atunci, în timpul guvernului tehnocrat. Când la MS erau în cabinetul ministrului profesioniști care vorbeau engleză. După vreo 10 ani de lucru pe proiecte de investiții, inclusiv cu instituții financiare internaționale precum BEI și BERD, știam că un proiect trebuie pregătit cum trebuie, nu cu firme de apartament sau cu de-alde Compania Națională de Investiții, cum voiau Dragnea, Olguța și diverși funcționari de la MS pe care PSD îi avea în buzunar", adaugă Vlad Voiculescu.



Vlad Voiculescu acuză că "Sorina Pintea ne vorbește despre spitalele regionale mințind diferit la fiecare câteva săptămâni altfel. Astăzi ne spune că: 'am înaintat foarte mult pentru că povestea lor a început în 2017' și că 'în șapte ani vom avea și spitalele regionale, exact așa cum am promis'. Oare așa au promis? Voi așa vă amintiți? 7 ani? Ai spune că în PSD a lovit boală ciudată, una care afectează deopotrivă bărbați și femei, pesediști peremiști, pesediști voluntarieni sau pesediști dăncilieni. La fiecare câțiva ani, pesediștii uită ce au făcut. La fiecare câteva luni, pesediștii uită ce au făcut alții. La fiecare câteva zile, pesediștii uită ce au spus."



"Sorina Pintea uită și de celelalte spitale promise de PSD: de Spitalul Republican propus de Dragnea șefului UMF pentru susținerea vădită din campanie, de Spitalul Municipal promis de primarul PSD Gabriela Firea, de Spitalul de urgență promis de primarul PSD de la S1 Dan Tudorache și multe altele promise în București și în țară. Sorina Pintea uită și de spitalele pe care Orlando împreună cu dânsa le promiteau la Craiova și Constanța... fără proiecte tehnice ci așa... pac-pac... copiate de la turci. Las mai jos citatul din Orlando ca să vedeți în ce hal te poate aduce boala asta gravă", mai spune Vlad Voiculescu.



Sorina Pintea promite că spitalele regionale vor fi gata peste 7 ani, în condițiile în care construcția lor ar fi trebuit să înceapă acum 2 ani

Construcția a 8 spitale regionale trebuia să înceapă în 2017

Cum a justificat Sorina Pintea întârzierile

Spitalele regionale de la Iași, Cluj și Craiova vor fi gata în 7 ani, a anunțat joi ministrul Sănătății. Sorina Pintea a precizat că până acum au fost finalizate cele 3 studii de fezabilitate, iar la Iași a început procedura de licitație. Construcția celor 3 spitale regionale despre care vorbește Sorina Pintea, plus a altor 5, care au fost momentan abandonate, ar fi trebuit să înceapă în urmă cu 2 ani, în 2017, potrivit programului de guvernare al PSD și declarațiilor lui Liviu Dragnea, liderul PSD la acea vreme, din campania electorala din anul 2016.Sorina Pintea a fost întrebată al Mioveni despre spitalele regionale și a spus că povestea lor a început în octombrie 2017, când primul teren a fost transmis Ministerului Sănătății: "Suntem în 2019, avem trei studii de fezabilitate finalizate și proiectanții și constructorii pot să vă spună ce înseamnă să faci un studiu de fezabilitate pentru o clădire de 150.000 de metri pătrați cu logistica aferentă. (...) Noi am finalizat studiile de fezabilitate, sunt depuse și se pregătesc cererile de finanțare pentru Bruxelles. La Iași am început și procedura de licitație în paralel. Deci eu cred că în șapte ani vom avea și spitalele regionale, exact așa cum am promis. Am înaintat foarte mult pentru că povestea lor a început în 2017", a spus Sorina Pintea, citată de Mediafax.Sorina Pintea a făcut această declarație joi, la ceremonia de recepție a Spitalului Municipal din Mioveni - primul spital construit de la zero de statul român în ultimii 30 de ani. Ceremonia de recepție a spitalului din Mioveni a avut loc astăzi, dar în afara recepției clădirii, spitalul mai are nevoie de avizele de funcționare, care vor veni cel mai devreme în decembrie - ianuarie, pentru a putea primi pacienți. Spitalul din Mioveni are 6 etaje, 250 de paturi și numeroase secții, inclusiv compartiment de Primiri Urgențe, Terapie Intensivă și bloc operator cu 4 săli.Construcția a 8 spitale regionale și a unui spital "gigant, după modelul AKH Viena", dar "mai mare" în București, ar fi trebuit să înceapă în anul 2017, conform programului de guvernare al PSD și promisiunilor făcute chiar de Liviu Dragnea în campania electorală din 2016.De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la 8 la doar 3. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea (PSD), a declarat public că Guvernul a amânat construirea acestora pentru exercițiul financiar 2021-2027. Explicația ministrului Sănătății: România a solicitat o majorare a procentului de co-finanțare din bani europeni (de la 50% la 85%), iar cu cât se vor face mai târziu, spitalele ar urma să fie mai ieftine.Spitalul metropolitan din București, "după modelul AKH Viena, dar mai mare, cu 2.500 de paturi" este deocamdată în faza în care s-a aprobat terenul pe care ar urma să fie construit, în zona Pipera.Problema construirii spitalelor regionale a fost subiect de dispută cu comisarul european Corina Crețu, care a reproșat Guvernului că nu a depus proiectele.Sorina Pintea spune însă că întârzierile la aceste proiecte nu sunt din vina PSD: "Am înţeles că în spaţiul public se discută că PSD ar fi blocat realizarea acestor spitale. Mie nu mi-a venit să cred, pentru că aceste studii de fezabilitate au fost făcute de consultanţii Băncii Europene de Investiţii. Contractul cu aceşti consultanţi a fost făcut în decembrie 2016. Ei s-au apucat efectiv de lucru în august 2017. Adică sunt dovezi, nu poveşti. În octombrie 2017, primul teren, cel de la Iaşi, a fost cedat Ministerului Sănătăţii şi în mai 2018 s-a definitivat cedarea acestor terenuri, ultima poveste fiind a Craiovei. Acolo, practic era vorba de schimbarea de amplasament, a unei părţi din amplasament, iar cine ştie ce înseamnă un studiu de fezabilitate pentru o asemenea construcţie, ştie că s-au făcut eforturi foarte mari. Am solicitat schimbarea consultanţilor angajaţi de Banca Europeană de Investiţii de două ori. Au fost lucruri pe care le-am spus în spaţiul public. Ei au crezut că fac spitale pentru altă ţară şi e înregistrarea şedinţelor în care eu am spus că ei fac pentru România. Vă dau şi un exemplu: în februarie 2018, când încă nu era discutată structura spitalelor, adică ce secţii vor avea, ei voiau să proiecteze spitalul regional Cluj cu 120 de paturi - Psihiatrie acuţi. Am spus că într-un spital regional, psihiatria nu cred că are locul. Atunci a fost prima dată când am cerut schimbarea consultanţilor", declara Sorina Pintea în primăvara acestui an.