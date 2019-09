Primul spital construit de la zero de statul român în ultimii 30 de ani este inaugurat astăzi la Mioveni, dar fără avizele necesare pentru funcționare, așteptate la iarnă

Construcția spitalului din Mioveni, care a început acum 3 ani și jumătate, a fost o inițiativă a primarului orașului Mioveni, Ion Georgescu, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanții Primăriei din Mioveni.









Noul spital are 6 etaje și este dotat inclusiv cu compartiment de Primiri Urgențe și de Terapie Intensivă și bloc operator cu 4 săli de operație.













Structura Spitalului Orășenesc din Mioveni:

Secția Medicină Internă I - 25 de paturi

Secția Medicină Internă II - 59 de paturi: Medicină internă - 11 paturi, Compartiment Gastroenterologie - 12 paturi, Compartiment Cardiologie - 12 paturi, Compartiment Neurologie - 12 paturi, Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice - 6 paturi, Compartiment Endocrinologie - 6 paturi

Secția pediatrie - 32 de paturi

Secția Chirurgie Generală - 45 de paturi: Chirurgie Generală - 15 paturi, Compartiment Urologie - 6 paturi, Compartiment ORL - 6 paturi, Compartiment Chirurgie Vasculară - 12 paturi, Compartiment Ortopedie și Traumatologie - 6 paturi.

Secția de Obstetrică-Ginecologie - 36 paturi

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie - 30 de paturi

Compartiment Neonatologie - 11 paturi

Compartiment ATI - 12 paturi

Compartiment Primiri Urgențe

TOTAL - 250 de paturi





De ce a fost nevoie de noul spital: Vechile spitale nu mai dispun de circuite funcționale și sunt bântuite de bacterii ucigașe

Construcția Spitalului Orășenesc din Mioveni a început în martie 2016, iar finanțarea a fost asigurată integral din programul PNDL și din bugetul autorităților locale.Spitalul Orășenesc din Mioveni va avea secţii de Medicină internă - compartimente Medicină Internă, Gastroenterologie, Cardiologie, Neurologie, Diabet zaharat - Nutritie și Boli metabolice, Endocrinologie, Secția Pediatrie, Secția Chirurgie Generală - cu compartimentele Chirurgie Generală, Urologie, ORL, Chirurgie Vasculară, Ortopedie și Traumatologie, Secția Obstetrică-Ginecologie, Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie, compartiment Neonatologie, compartiment de Cardiologie și Radiologie intervențională, compartiment ATI, compartiment Primiri Urgențe, compartiment Imagistică Medicală, spitalizare de zi, precum și spaţii auxiliare cu birouri, farmacie, laboratoare, bucătărie, spălătorie, morgă.Spitalul este dotat cu echipamente și sisteme moderne de ventilație, de filtrare și transport aer către fiecare etaj, separat. Au fost montate sisteme speciale de ventilație cu filtre de aer HEPA, care procesează aerul la o puritate de 99,99%, sisteme de decontaminare ultra performante. Clădirea beneficiază de cele mai noi și moderne echipamente de încălzire, cu o autonomie ridicată și consum de energie redus.25% din necesarul de energie este produsă eco, prin panourile montate pe acoperiș la ultimul etaj.Spitalul a fost conceput să reziste la cutremure de 9,4 grade pe scara Richter.Are, de asemenea, un adăpost antiatomic de 225 metri pătraţi, ce poate găzdui 100 de persoane.Clădirea poate funcționa independent timp de 48 ore cu energie electrică și apă, din resurse proprii, în caz de calamitate.Blocul operator are 4 săli de operație funcționale în același timp.Unitatea de Primiri Urgențe poate prelua 4 ambulanțe în același timp.Spitalul dispune de 11 căi de evacuare, dintre care 4 la subsol.Spitalul o suprafaţă desfăşurată de 17.290 mp, volum clădire 66.382 mc, 13.000 mc de beton turnat, 1.400 de tone de armătură folosită, 260.000 m cabluri electrice utilizate, 9.700 mp tubulatură ventilație și climatizare, 17.650 metri de conducte sanitare, confecție metalică 100 tone, 2 UPS, două transformatoare și două generatoare."De ani buni sistemul de sănătate cere îmbunătăţiri. Spitalele au îmbătrânit, nu mai dispun de circuite funcţionale adecvate timpului, unele secţii sunt atât de colonizate de bacterii ucigaşe că nu mai avem alte soluţii mai bune decât să le dărâmăm şi să construim altele, moderne.În concret, în orașul Mioveni există un spital orășenesc, cu personalitate juridică, pentru care, urmare a evaluării serviciilor medicale existente și necesare satisfacerii cerințelor și nevoii populației din zonă, s-a impus, ca în anul 2016, autoritățile locale să demareze construcţia unui spital, modern utilat dupa standarde europene, care să deservească atât populația orașului cât și localitățile limitrofe, inclusiv cele 2 platforme industriale existente la nivelul orașului Mioveni: DACIA RENAULT și ICN – FCN, aproximativ 100.000 de persoane, dar și persoane din județ care pot apela la aceste servicii", spun reprezentanții Primăriei din Mioveni."Noua construcție - Spital Orășenesc Mioveni, va prelua secțiile existente, dar și secții/compartimente noi (neurologie, cardiologie, gastroenterologie, urologie, cabinete ambulatorii, compartiment de decontaminare în caz de accident nuclear, etc.), pentru a putea oferi cetățenilor orașului Mioveni și nu numai acestora, servicii medicale complexe și de calitate. Ținând cont de faptul că la nivelul orașului Mioveni există platforma industrială Dacia Renault care a reușit să atragă și alte firme străine ce desfășoară activități industriale legate direct de uzina de autoturisme (fabricarea de cablaje auto, tapițerii auto, elemente pentru echipare interior, exterior, transport mărfuri, etc) dar și Fabrica de Combustibil Nuclear, Institutul de Cercetări Nucleare,Agnția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Proiectul ALFRED, reorganizarea structurii spitalului prin înființarea de noi secții și cabinete în ambulatoriu care să deservească aproximativ 100.000 persoane este absolut necesară", adaugă reprezentanții Primăriei.