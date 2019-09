Sorina Pintea: Urmează să discutăm şi cu Italia în privinţa unui acord pentru transplant de organe

„Este un spital clinic universitar. Sunt pacienţi în moarte cerebrală care ar putea salva vieţile altor pacienţi. Eu nu cred că familiile celor de aici n-ar fi de acord. Nu s-a făcut nici unul. Nici o prelevare", a spus Sorina Pintea.









Pintea a declarat luni, la Craiova, la finalul unei vizite făcute la Spitalul Județean, că acordurile prevăd schimbul de organe pentru transplant între ţările semnatare.„Acordul pentru transplant cu Republica Moldova deja a intrat în vigoare. În mod normal prevede schimb de organe între cele două ţări, astfel încât atunci când un organ recoltat nu este compatbil pe teritoriul României cu nici un pacient, el va putea fi oferit pacienţilor din Republica Moldova şi viceversa. Eu spun că este un lucru foarte bun pentru că începem să ne adunăm. Aşa cum Eurotransplantul este o entitate, este un ONG, aşa încercăm şi noi să avem acorduri de colaborare cu ţările din jur. Am semnat cu Ungaria, am semnat cu Moldova, urmează să discutăm cu Italia", a spus ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.Deocamdată între România şi Republica Moldova nu a fost făcut niciun schimb de organe.„Abia am semnat acum acordul care a intrat în vigoare. Mai este un aspect care este cuprins în acest acord. În momentul în care un pacient din România are nevoie de un transplant de rinichi, de ficat pentru că sunt accidente, atunci vom putea apela la cei din Republica Moldova pentru această rezervă dacă vom avea nevoie. Şi dânşii la fel", a mai spus Sorina Pintea.Ministrul Sănătăţii a subliniat, de asemenea, că la Craiova, deşi este spital clinic universitar, nu s-a făcut nicio prelevare de organe.