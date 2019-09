Spitalul de Psihiatrie din Poiana Mare va redeveni spital de maximă siguranță

"Am venit aici sa văd condițiile, dar și să discut cu personalul medical. Așa cum știți, în România sunt doar 4 spitale de maximă siguranță, insuficient pentru nevoile actuale. Poiana Mare a mai avut acest statut și intenționăm să i-l redăm, dar pentru asta este nevoie de investiții în infrastructură și suplimentarea personalului medical. Vom aloca imediat 2 milioane de lei pentru repararea acoperișurilor a 4 pavilioane pentru care există deja licitații organizate si, așteptăm devizul estimativ pentru Corpul E, care va fi pavilion pentru cazurile de maximă siguranță, în vederea reabilitării complete. Corpul E are 32 de locuri în care vor putea fi primiți pacienții pe Cod Penal", a declarat Sorina Pintea, după ce a vizitat, luni, unitatea medicală.Ministrul Sănătății mai spune că la spitalul din Poiana Mare sunt respectate condițiile de siguranță ale pacienților și ale personalului medical, mai mult ca în alte unități similare: "Am avut o discuție bună cu personalul medical și am abordat o problemă discutată și cu reprezentanții comisiei de specialitate, pregătirea asistenților medicali care lucrează în domeniu. Mă întorc în noiembrie pentru a verifica lucrările de reabilitare, dar și pentru o întâlnire regională cu toți cei implicați în domeniu."