Secția de terapie intensivă a spitalul din Bistrița, modernizată complet și dotată cu aparatură de ultimă generație

Secția de Terapie Intensivă și Centrul de Transfuzii de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud, fost complet modernizate, reabilitare, extinse si dotate cu echipamente medicale de ultima generatie din fonduri alocate de Ministerul Sănătății, au fost inaugurate joi.





De asemenea, suprafața secției a fost extinsă la 710 mp.





Dotarea secției s-a făcut cu aparatura medicală de cea mai înaltă performanță, lista echipamentelor, respectiv paturi speciale pentru ATI, ventilatoare respiratorii - la fiecare pat, monitoare pentru functii vitale - la fiecare pat, seringi automate - la fiecare pat, infuzomate - la fiecare pat, rampe pentru distributia fluidelor medicale - la fiecare pat, cărucior de resuscitare, defibrilator cu peace maker extern, ecograf, echipament pentru epurare extrarenala, sistem de încălzire a soluțiilor perfuzate, sistem încălzire pacient, EKG portabil, brancard transport cu butelie de oxigen, ventilator transport, monitor transport, aparat de măsurare a gazelor sanguine, aparat de măsurare a coagularii, lift mobil pentru ridicare si transport pacient.





În secția de ATI​ au fost create spatii componente ale serviciului, respectiv nuclee de ingrijire: postul de supraveghere (directa şi/sau monitorizata), cameră de lucru pentru asistente, cuplată cu statia centrala de monitorizare si semnalizare, cabinete pentru medici anestezisti, sală de mici intervenții si tratamente speciale, spații de depozitare, spațiu sanitar pentru prelucrarea şi igienizarea obiectelor de inventar, cu boxa pentru colectarea obiectelor murdare (rufe, deseuri), vestiar-filtru pentru personalul medical, prevăzut cu grup sanitar si dus, filtru de acces pentru pacienți și materiale, cuplat cu un spaţiu (vestiar) pentru echiparea în vestimentație de protecție a persoanelor străine serviciului (apartinatori sau alt personal medical decât al sectiei).În executarea lucrărilor au fost utilizate materiale bactericide, garantate pe întreaga durată de viață a construcției, având o activitate bactericidă de 5 ori mai mare, ceea ce inseamnă de 100.000 de ori mai puține bacterii.Urmare a acestei investiții, Comisia de acreditare a propus creșterea gradului secției de terapiei intensivă la gradul I.În ultimii 2 ani, Ministerul Sănătății a alocat 12 milioane de lei unității sanitare pentru reabilitarea, extinderea si dotarea sectiei de ATI si a UTS."Anul acesta am avut la dispozitie un buget istoric pe care l- am alocat spitalelor pentru dotare cu aparatură medicală. Din această toamnă începem să vedem materializate aceste investiții. Sectia pe care am vazut- o astazi este una dintre cele mai moderne din Europa", a declarat joi, la Bistrița, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, prezentă la inaugurare.