Pintea: 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de sănătate / Vom grăbi implementarea modificării criteriilor de performanţă

"Eu am spus că există deficit de personal, v-am şi dat nişte exemple ieri: în 2016 aveam 165.000 de angajaţi în sistemul public, astăzi avem 185.000 în sistemul public. Deci, acest deficit s-a redus, dar modul de organizare a activităţii medicale este apanajul managementului. Şi, aşa cum am spus în nenumărate rânduri, 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de sănătate. Dăm vina pe sistem, dar sistemul suntem noi. Exact, ceea ce spuneam şi despre Săpoca, este un mod de organizare care, din punctul nostru de vedere, nu corespunde. S-au făcut multe în ultimii doi ani, pentru că am avut acces la toate documentele, dar nu suficient. Şi prea ne-am obişnuit că merge şi aşa. Practic, ceea ce s-a întâmplat aici este rezultatul a multor ani de activitate, nu vorbim despre ultimii ani, pentru că s-a încetăţenit o idee, "este bine şi aşa, putem face şi asta, putem face şi cealaltă", până când s-a întâmplat. Şi să nu-mi spuneţi că nu ştia nimeni ce se întâmplă în fişa postului, ce scrie acolo. Este datoria asistentului-şef să facă instruiri periodice cu privire la ceea ce este în fişa postului, la proceduri, la protocoale. Credeţi că s-a făcut ceva? Niciodată", a declarat Pintea la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, întrebată dacă în opinia sa sistemul medical se confruntă şi la acest moment cu o lipsă de personal.Ministrul a adăugat că va fi accelerat procesul privind implementarea modificării indicatorilor de performanţă pentru manageri de unităţi medicale."Vom grăbi puţin implementarea modificării indicatorilor de performanţă pentru manageri şi vom schimba ceva din atribuţiile Consiliilor de Administraţie, pentru că în acest moment, din punctul meu de vedere, nu funcţionează", a mai spus Pintea.