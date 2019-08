Sorina Pintea: Managerul Spitalului Săpoca a demisionat / Numărul deceselor a ajuns la 5

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni dimineață că managerul Spitalului Săpoca și-a dat demisia. De asemenea, ea a anunțat că încă o persoană care a fost rănită a decedat în cursul nopții.

Ultima victimă este o femeie de 88 de ani care fusese internată în urma unui AVC și a problemelor cardiace. Aceasta a făcut un stop cardio-respirator în cursul nopții de duminică spre luni. Ea fusese internată la Spitalul Floreasca din București.„Din păcate vorbim despre 5 decese, pentru că unul dintre pacienții aflați la spitalul Floreasca, pacient de 88 de ani, un pacient cu multiple comorbidități a decedat în cursul nopții trecute”, a declarat Pintea.Ministrul a mai spus că va depune plângeri penale împotriva medicului de gardă și a asistentelor pentru neglijență în serviciu.De asemenea, Pintea a declarat că vor fi demarate controale în toate spitalele de psihiatrie din țară.„Noi am finalizat ancheta privitoare la acest caz dar controlul va continua la toate spitalele de psihiatrie. (...) Vom începe cu aceste spitale cu măsuri de siguranță și vom face verificări la modul de funcționare a Consiliului de Administrație (...) Ministrul Sănătății nu poate sa meargă în fiecare spital din țara, dar Direcțiile de Sănătate Publică au reprezentanți în cadrul Consiliilor de Administrație care se pare că fac multă figurație. Aceste consilii trebuie sa aprobe bugete, planuri de achiziții, sigur, atunci spitalul spune: “Nu am buget”. Deși are, pentru că angajează cheltuieli. Sunt mai multe aspecte pe care le vom verifica concret. Vom începe cu aceste spitale, de măsuri de siguranță, spitale de psihiatrie și verificări la modul de funcționare a Consiliului de Administrație, a comitetelor directoare”, a anunțat Sorina Pintea.Duminică noaptea, patru persoane au murit și nouă au fost rănite, la Spitalul de Neuropsihiatrie și Măsuri pentru Siguranță Săpoca, după ce un pacient internat cu sevraj etilic le-a lovit cu un stativ de perfuzie. Victimele agresorului sunt persoane care erau sedate sau imobilizate la pat. În urma tragediei, ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la unitatea spitalicească și s-a dus personal să coordoneze ancheta internă. Cei nouă pacienţi răniţi au fost transferaţi la spitale din Capitală. Tribunalul Buzău a decis, duminică seara, internarea medicală provizorie a bărbatului care a omorât cu un stativ de perfuzii patru pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Săpoca și a rănit alți nouă. Medicii vor trebui să stabilească dacă bărbatul de 38 de ani a avut discernământ.